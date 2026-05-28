Venäjä on suunnannut GPS-antenninsa Itämerelle.
Venäjä ei enää vain häiritse Itämerta, vaan se yrittää väärentää sen karttaa. Näin kirjoittaa kyberturvallisuuden ammattilainen ja kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) viestipalvelu X:ssä.
Limnell viittaa kirjoituksellaan siihen, että Venäjä voi väärentää GPS-signaaleja Euroopassa Kaliningradista käsin.
Liettuan viestintävirasto totesi tiistaina, että Venäjällä on Kaliningradissa 36 antennia, joilla se pystyy vääristämään GPS-signaalia jopa Suomessa ja Ruotsissa asti.
Limnell painottaa viestiketjussaan, että Kaliningradista ei peitetä koko Suomea maanpinnan tasolla, sillä maapallon kaarevuus ja radiohorisontti suojaavat matalia kohteita.
Venäjän harjoittama GPS-häirintä on Limnellistä turvallisuuspoliittinen viesti Suomellekin.
Sen sijaan "ilmassa, merellä ja avoimilla alueilla vaikutus voi olla paljon laajempi ja vaikeammin hallittava myös meille", Limnell kirjoittaa.