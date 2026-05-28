Limnell: "Venäjä yrittää väärentää Itämeren karttaa"

Liettua kertoi tällä viikolla, että Venäjällä on 36 GPS-häirintää tekevää antennia Kaliningradissa. Kuvan antennit ovat kuvituskuvaa.

Julkaistu 37 minuuttia sitten

Venäjä on suunnannut GPS-antenninsa Itämerelle. Venäjä ei enää vain häiritse Itämerta, vaan se yrittää väärentää sen karttaa. Näin kirjoittaa kyberturvallisuuden ammattilainen ja kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) viestipalvelu X:ssä. Limnell viittaa kirjoituksellaan siihen, että Venäjä voi väärentää GPS-signaaleja Euroopassa Kaliningradista käsin. Liettuan viestintävirasto totesi tiistaina, että Venäjällä on Kaliningradissa 36 antennia, joilla se pystyy vääristämään GPS-signaalia jopa Suomessa ja Ruotsissa asti. Lue lisää: Liettua: Venäjä voi vääristää GPS-signaaleja syvällä Euroopassa – Suomi mainittu Limnell painottaa viestiketjussaan, että Kaliningradista ei peitetä koko Suomea maanpinnan tasolla, sillä maapallon kaarevuus ja radiohorisontti suojaavat matalia kohteita. Venäjän harjoittama GPS-häirintä on Limnellistä turvallisuuspoliittinen viesti Suomellekin.All Over Press Sen sijaan "ilmassa, merellä ja avoimilla alueilla vaikutus voi olla paljon laajempi ja vaikeammin hallittava myös meille", Limnell kirjoittaa.

Jonkinnäköisestä tarkoituksellisuudesta kertoo se, että viime vuoden alussa kyseisiä antenneja oli vain kolme ja nyt 36. Limnellistä Venäjän toimintatapa on tuttu eli "se testaa rajoja, toimii kynnysten alla ja luo epävarmuutta".

– Siihen GPS-häirintä sopii täydellisesti.

Vieläkin vakavampi huoli

GPS-signaalin poistamista tai häivyttämistäkin vakavampana Limnell pitää spoofing-termillä (suomeksi huijaus tai väärentäminen) kuvattavaa häirintää.

Spoofing-häirinnässä järjestelmä saadaan uskomaan väärään sijaintiin, aikaan tai reittiin, jolloin kone, alus tai drooni ei vain menetä tietoa, vaan voi luottaa väärään tietoon ja tehdä vääriä ratkaisuja, kertoo uransa kyberturvallisuuden parissa tehnyt Limnell.

Nykypäivänä moni käyttämistämme asioista nojaa nimenomaisesti paikannukseen.

– Lentoliikenne, meriliikenne, satamat, logistiikka, tietoverkot, energiahuolto ja viranomaiset tarvitsevat tarkkaa paikka- ja aikatietoa, Limnell toteaa.

Limnellin mukaan kyse ei ole niinkään teknisestä sivujuonteesta, vaan turvallisuuspoliittisesta viestistä – myös Suomelle.

– Suomen vastaus ei saa olla pelko eikä ylireagointi, vaan varautuminen.

Varautumiseksi Suomi tarvitsee Limnellin mukaan vaihtoehtoisia paikannus- ja ajanmääritysjärjestelmiä, harjoittelua, yhteistä tilannekuvaa ja kykyä toimia – myös silloin, kun satelliittipaikannukseen ei enää voi luottaa kaikissa oloissa.

Joonas Mustonen MTV Uutiset

