Oikeuden mukaan Palestine Action -ryhmän toimintakielto oli suhteeton. Kielto pysyy kuitenkin toistaiseksi voimassa.
Britanniassa oikeus on linjannut, että hallituksen päätös kieltää Palestiinaa tukevan Palestine Action -ryhmän toiminta terrorismilain nojalla oli laiton.
Maan hallitus kielsi Palestiinaa tukevan ryhmän viime heinäkuussa. Tuomioistuimen mukaan hallituksen asettama kielto rikkoi sananvapautta ja kokoontumisvapautta.
Oikeus katsoo, että ryhmän kieltäminen oli suhteetonta ja vain hyvin pienessä osassa ryhmän toiminnasta oli kyse terroriteoista.
Tämän ja ryhmän muun mahdollisen rikollisen toiminnan kohdalla voidaan soveltaa rikoslakia, oikeus linjasi BBC:n mukaan.
Ryhmän kielto pysyy kuitenkin toistaiseksi voimassa. Se tarkoittaa BBC:n mukaan sitä, että tuen osoittaminen ryhmälle tai sen toimintaan osallistuminen on edelleen rangaistava teko.
Britannian sisäministeri Shabana Mahmood sanoi välittömästi oikeuden kerrottua päätöksensä, että hallitus aikoo valittaa siitä.
– Olen pettynyt tuomioistuimen päätökseen ja olen eri mieltä siitä, että tämän terroristijärjestön kieltäminen on suhteetonta, hän sanoi.
Perustaja: Voitto perusvapauksille ja palestiinalaisille
BBC:n mukaan Huda Ammori, yksi Palestine Actionin perustajista, sanoo oikeuden päätöksen olevan valtava voitto sekä perusvapauksille Britanniassa että Palestiinan kansan vapaustaistelulle.
Hallituksen aikomus valittaa päätöksestä olisi Ammorin mukaan "syvästi epäoikeudenmukaista" niille ihmisille, jotka on pidätetty sen jälkeen, kun ryhmän toiminta viime heinäkuussa kiellettiin.
Heinäkuusta lähtien lähes 3 000 ihmistä on pidätetty ja satoja vastaan nostettu syytteet tuen osoittamisesta Palestine Action -ryhmälle mielenosoituksissa.
Suurin osa pidätyksistä liittyy ryhmää tukevien kylttien pitelyyn, sanoo mielenosoituksia järjestänyt aktivistiryhmä Defend Our Juries -ryhmä.