Näin kuuluivat israelilaisministerin sanat aktivisteille kohuvideolla.
Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on noussut viime päivinä kansainvälisen kohun keskiöön. Ministeri julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa Gazaan matkustaneita avustuslaivueen aktivisteja nöyryytetään.
Veneen kannelta kuvatulla videolla kiinniotetut aktivistit on pakotettu polvilleen ja Ben-Gvir huutaa heille.
– Katsokaa miltä he näyttävät nyt. Eivät sankareilta vaan terrorismin kannattajilta, Ben-Gvir sanoo samalla, kun osoittaa aktivisteja sormella.
Monet länsimaat ovat tuominneet videolla tapahtuvan käytöksen. Esimerkiksi Italia on vaatinut Israelilta anteeksipyyntöä aktivistien kohtelusta. Myös Suomi on kertonut haluavansa selvityksen veneen tapahtumista.
MTV Uutiset suomensi koko videon sanasta sanaan.
Israelissakin kritisoidaan
Myös Israelissa on reagoitu videon tapahtumiin kriittisesti. Ulkoministeri Gideon Saar on tuominnut Ben-Gvirin toiminnan "häpeällisenä".
– Olet tahallasi aiheuttanut vahinkoa valtiolle tällä häpeällisellä esitykselläsi. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, Saar kirjoitti.
Global Sumud Flotilla -avustuslaivue on yrittänyt päästä useita kertoja Gazaan. Israel on kuitenkin estänyt kulun kohteeseen.
Avustuslaivueet saivat viime vuonna suurta huomiota, kun ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg oli mukana yhden aluksen kyydissä. Thunbergin matka Gazaan päättyi niin ikään Israelin viranomaisten pidätykseen.