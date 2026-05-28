Leijonille tärkeän 3–0-maalin Tshekki-puolivälierässä iskenyt Konsta Helenius puhui hulppeaan tyyliin ottelun jälkeen.
Toisin kuin lohkovaiheen päättäneessä Sveitsi-ottelussa, nyt Tshekkiä vastaan Suomi oli heti alusta lähtien hereillä. Kahden maalin avauserä antoi loistavat alkutahdit puolivälierään.
– Tshekki pelasi kovaa, mutta saimme hyvän startin, ja pidimme siitä kiinni. Saatiin rutiinivoitto, Helenius heitti hymy huulillaan MTV Urheilun haastattelussa.
Heleniuksen lohkaisu kertoo kaiken Leijonien iskukyvystä. Se oli jatkuvasti Tshekin edellä, ja jopa päävalmentaja Antti Pennanen totesi Suomen olleen "selkeästi parempi joukkue".