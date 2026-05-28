Kanadalainen jääkiekkolegenda Claude Lemieux on kuollut 60 vuoden iässä, useat pohjoisamerikkalaismediat uutisoivat.
Romuluisena ja tehokkaana voimahyökkääjänä tunnettu Lemieux voitti urallaan muun muassa neljä Stanley Cupia – yhden Montreal Canadiensissa sekä Colorado Avalanchessa ja kaksi New Jersey Devilsissä. Keväällä 1995 Lemieux valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi Devils-paidassa.
NHL-urallaan hän pelasi 1 215 runkosarjaottelua tehoilla 369+407=786.
Kanadan nutussa hän juhli nuorten MM-kultaa ja Kanada-cupin voittoa.
Myös Lemieux'n vanhempi veli Jocelyn pelasi NHL:ssä, kuten myös hänen poikansa Brendan viidessä eri NHL-seurassa seitsemän kauden ajan.
Lemieux'n viimeiseksi jäänyt julkinen esiintyminen nähtiin maanantaina Montrealin ja Carolinan välisen konferenssifinaalisarjan kolmannessa ottelussa.