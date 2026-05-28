Suomi eteni jääkiekon MM-kisojen välieriin 4–1-voitolla Tshekistä. Päätöserän ainoasta ja ottelun viimeisestä maalista vastasi Lenni Hämeenaho, jonka osuma syntyi kyseenalaisissa olosuhteissa.

Samalla kun Hämeenaho oli ponkaisemassa karkuun, kypäränsä menettänyt Hannes Björninen suuntasi kohti vaihtoaitiota. Kehkeytyi tilanne, jossa Suomella oli samaan aikaan kentällä kuusi kenttäpelaajaa.

– Aika monta miestä on kentällä. Itse olisin ainakin huutanut kurkku suorana penkin takaa, että liian monta miestä. Hyvä näin, että ei vihelletty, MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen sanoi pelin jälkeen.

Tuomarien hukkaamasta rikkeestä huolimatta Hämeenaho toimitti tilanteen loppuun ammattilaisen ottein.

– Maalintekijän maali. Pieni valelaukaus ja hyvin löytyivät puikot. Tuossa oli niin sanotusti viimeinen niitti Tshekkien pelaamiselle.

Katso Jokisen ja Kapasen havainto tilanteesta ja analyysi Hämeenahon suorituksesta artikkelin yläosan videolta.