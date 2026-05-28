Kansanedustaja Minna Reijosen puoliso nimitteli päätoimittajaa lehden Facebook-sivuilla.

Pitäjäläinen-lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen (ps.) puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat.

Ari Reijonen kommentoi puolisoonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen-lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa "sarjahukuttajaksi" ja "iloiseksi leskeksi".

Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat kymmenen vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin.

Reijoset pahoittelivat

Ari Reijonen on myöhemmin julkaissut päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan.

Minna Reijonen pahoitteli myös puolisonsa kommentteja Facebook-postauksessaan eilen keskiviikkona.

– Pahoittelen suunnattomasti puolisoni täysin asiatonta some-kommentointia ja siitä aiheutunutta suurta mielipahaa. Hän on poistanut kommenttinsa ja pahoitellut. Olisi hyvä, jos puhuisimme toisistamme kauniimmin ja kunnioittavammin. Nyt meni pahasti pieleen, Minna Reijonen kirjoittaa.

