Nelinkertainen Stanley Cup -voittaja Claude Lemieux, 60, kuoli oman käden kautta, TMZ uutisoi.
TMZ:n uutisen mukaan Lemieux löytyi kuolleena perheen huonekaluliikkeen tiloista keskellä yötä. Lemieux’n poika oli huolestunut isästään ja löysi tämän elottomana. Muun muassa New York Post on raportoinut TMZ:n tiedoista.
Lemieux pelasi NHL:ssä 21 kaudella ja voitti Stanley Cupin vuosina 1986 (Montreal), 1995 (New Jersey), 1996 (Colorado) ja 2000 (New Jersey).
Lemieux vieraili näyttävästi Montreal Canadiensin NHL-pudotuspeliottelussa vielä viime maanantaina. Se jäi hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseen.
Claude Lemieux osallistui Montreal Canadiensin kotiottelun alkuseremonioihin alkuviikosta.2026 NHLI
Lemieux'ta jäävät suremaan vaimo ja neljä lasta.
Tarvitsetko keskustelutukea?
MIELI ry tarjoaa apua:
Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.