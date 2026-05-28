Arlalla on meijereitä myös Suomessa.
Meijeriyhtiö Arla ja saksalainen meijeriosuuskunta DMK yhdistyvät, kertoo Arla tiedotteessaan. Yhdistynyt yhtiö toimii Arla-nimellä ja sen pääkonttori sijaitsee Vibyssä Tanskassa.
Yhdistyminen kokoaa yhteen yli 11 000 omistajatuottajaa useista Euroopan maista. Suomessa yhtiöllä on 330 sopimustuottajaa. Yhdistymisen jälkeen liikevaihto on Arlan mukaan yli 20 miljardia euroa vuodessa.
Viranomaiset ovat hyväksyneet yhtiöiden yhdistymisen, ja integraation odotetaan alkavan kesäkuun alussa.
Arlalla on Suomessa meijerit Sipoossa, Kiteellä ja Ranualla sekä yhteistyömeijereitä.