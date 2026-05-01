Avustuslaivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Joukossa on ainakin yksi suomalainen.
Yhdysvallat heittäytyi torstaina läheisen liittolaisensa Israelin tueksi tämän pysäytettyä Gazaan pyrkineen avustuslaivueen aluksia. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja kuvailee laivuetta merkityksettömäksi poliittiseksi tempuksi.
Yhdysvallat kehottaa liittolaisiaan muun muassa kieltämään laivueeseen osallistuvilta aluksilta pääsyn satamiin sekä niiden tankkauksen. Maa selvittää myös mahdollisuuksia määrätä seuraamuksia laivuetta tukeville.
Avustuslaivueen mukaan Israelin asevoimat otti alusten pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Joukossa on ainakin yksi suomalainen.