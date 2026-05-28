Suomi voitti Tshekin illan ottelussa.
Ilo nousi helsinkiläisbaarissa kattoon, kun Suomi rökitti Tshekin välieräottelussa luvuin 4–1.
MTV Uutiset seurasi peliä helsinkiläisbaariin kokoontuneen naisporukan kanssa. Kun voitto selvisi, ystävykset huusivat yhteen ääneen:
– Öööhhääääääaihanaähääähöööää, kuului naisten suusta.
Vilma Liikkanen sanoo koko porukan luottavan Suomen voitokkuuteen jatkossakin.
– Kyllä tiedettiin, että näin tämä päättyy. Tuntuu hyvältä. Me ollaan alusti asti puhuttu, että tänä vuonna lähdetään torille, Liikkanen kommentoi.
Leijonat pelaa MM-välierässä huomenna lauantaina.