Krista Tervo kiskaisi moukarinheiton naisten Suomen ennätyslukemiksi 77,35 metriä Norjan Bergenissä käytävässä kilpailussa.
Tervon viime vuonna heittämä edellinen Suomen ennätys oli 77,14.
Tervo räväytti SE-lukemat Bergenissä toisella kierroksella ja voitti kilpailun.
Ennätysheitto on Euroopan kaikkien aikojen tilastossa sijalla viisi. Naisten moukarissa kaikkien aikojen tilastossa Tervo kohoaa sijalle 14.
Silja Kosonen sijoittui toiseksi tuloksella 75.90.
Juttua muokattu kello 20.09. Kilpailu päättyi suomalaisten kaksoisvoittoon.