Suomalaistuomarit Riku Brander ja Mikko Kaukokari ajoivat sveitsiläispelaajan suihkuun MM-puolivälierän avauskympillä.

Kisaisäntä Sveitsin huippupakki Dean Kukan käytti poikittaista mailaa harkitsemattomasti vajaan seitsemän minuutin kohdalla. Maila kolahti Ruotsin Ivan Stenbergiä kaulan ja kasvojen seudulle.

Oliko kyseessä kakkonen, 2+2-minuuttinen vai jopa ulosajon arvoinen rike?

Brander ja Kaukokari päättivät tutkia tilannetta videolta. Harkinnan jälkeen he lähettivät Kukanin suihkuun 5+20-minuuttisella, mikä aiheutti valtavan buuauskonsertin äänekkäässä sveitsiläisyleisössä.

Ruotsi ei saanut tehtyä hyväksyttyä osumaa pitkällä ylivoimalla. sai kiekon yli maaliviivan, mutta se tuomittiin videotarkistuksen jälkeen potkumaaliksi.