Alle 12-vuotias lapsi pelasti ikätoverinsa vedestä tämä aamuna Soinissa.
Etelä-Pohjanmaalla Soinissa lapsi pelasti ikätoverinsa veden varasta tänä aamuna, kertoo Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos.
Päivystävän palomestarin mukaan lapsi oli pudonnut laiturilta veteen Alasen lammella. Toinen lapsi näki tapahtuman ja onnistui raahaamaan pudonneen lapsen vedestä rantaan. Molemmat lapset olivat alle 12-vuotiaita.
Veden varaan joutuneen lapsen vanhempi hälytti pelastuslaitoksen paikalle. Lapsi oli jo saatu pois vedestä, kun pelastuslaitos saapui.