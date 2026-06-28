Poliisi muistutti tekoälyllä tehdyllä kauhuelokuvatyylisellä kuvalla, että ovet kannattaa laittaa säppiin myös helteisenä kesäyönä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos julkaisi lauantaina pelottavan kuvan, jonka myötä kansalaisia haluttiin muistuttaa eräästä asiasta.

– Kesä ja helteet. Kannattaa kuitenkin harkita, jättääkö sen alimman kerroksen parvekkeen oven tai terassin oven yöllä avoimeksi.

Tekoälyn avulla tehdyssä kauhuelokuvatyylisessä kuvituskuvassa näkyy hahmo astumassa pimeällä ovesta sisään kaksikon kauhistuessa tilannetta.

– Näin kävi viime yönä, onneksi mitään ei sattunut, tunkeutuja pakeni, kuvan ohessa lukee.

– Ei saatu tällä kertaa kovasta yrityksestä huolimatta suorilta kiinni, mahdollisuus rikostutkinnan keinoin silti vielä jäi.

Kaikkia kuva ei miellyttänyt

Kommenttikentässä poliisi sai joiltain myös kritiikkiä viestintälinjasta ja tekoälykuvan käytöstä. Eräs kommentoija toivoi asiallisempaa viestintälinjaa.

Tähän poliisin taholta kommentointiin, että valtaosa on virallista ja asiallista viestintälinjaa ja että kiinnostuksen aste on yleensä sen mukainen.

– Läpäisy jää yleensä vähäisemmäksi – satunnaisesti muitakin tapoja on kesäisenä viikonloppuna hyvä käyttää, tämä päivitys + 20 % tavanomaiseen verrattuna – tavoitamme enemmän kansalaisia ajankohtaisessa asiassa - tylsyydestä ja kuivuudesta viestinnässä enemmän moitteita, vaikea miellyttää kaikkia samanaikaisesti

Tekoälykuvasta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen.