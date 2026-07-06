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Poliisissa toivotaan tekoälyä työn avuksi | MTV Uutiset



Poliisissa toivotaan tekoälyä työn avuksi: "Voitaisiin päästä pimeään verkkoon helpommin käsiksi" All Over Press Julkaistu 46 minuuttia sitten Tiia Palmén Valtteri Kykkänen Poliisissa toivotaan, että tekoälyä voitaisiin hyödyntää enemmän viranomaistoiminnan apuna. Poliisijohto toivoo lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta rikoksia voitaisiin torjua entistä paremmin. Erityisesti tekoälyä toivotaan viranomaistoiminnan avuksi tiedon käsittelyyn ja tiedon jakamiseen. – Tekoälyn käyttöä rajoittavat tärkeät arvot, kuten tietoturva, tietosuoja ja yksityisyys. Silti jonkinlainen tasapaino olisi löydettävä, koska olisi tärkeää saada tekoäly avuksi myös rikostorjunnan tekemiseksi, poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo. Tekoälyn avulla poliisi voisi käsitellä nykyistä paljon nopeammin ja laajempia tietomassoja. – Sitä kautta voitaisiin päästä esimerkiksi pimeän verkon aineistoihin helpommin käsiksi. Niihin pääseminen on tällä hetkellä aika kovan työn takana. Lue myös: Nuoria värvätään rikoksiin yhä enemmän somen kautta: "Leikitellään, että tämä on peliä" Somerajoituksia maailmalta seurattava Rikoksia tapahtuu nykyään paljon verkossa ja sitä kautta myös houkutellaan lapsia ja nuoria rikolliselle tielle. Rikollisjärjestöt houkuttelevat yhä enenevissä määrin nuoria rikoksiin sosiaalisen median ja viestipalvelujen kautta. Poliisiylijohtajan mukaan Suomessa kannattaa seurata tarkasti kokeiluja maailmalta, joissa sosiaalisen median käyttöä on rajoitettu tai kielletty alle 15-vuotiailta.

– Nyt kannattaa seurata, mitä muissa maissa tapahtuu. Sitä (somen kieltämistä nuorilta) kannattaa pohtia, mutta poliisilla ei ole tällä hetkellä siihen vastausta, hän sanoo MTV Uutisille.