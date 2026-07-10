Marjanpoimijoita on tänä vuonna Suomessa vähän, joten se todennäköisesti vaikuttaa kotimaisten marjojen saatavuuteen.
Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä.
SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla.
Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3 000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty kahdellesadalle.