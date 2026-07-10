Pöllöraadin asiantuntijat eivät usko, että koko Garden Helsinki -hanketta lopulta koskaan toteutetaan.

Viime viikkoina Garden Helsinki -monitoimiareenahanke on pyörinyt otsikoissa tiuhaan tahtiin.

Hallitus myönsi puoliväliriihessään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, jota on ihmetelty muun muassa oppositiossa ja kansan keskuudessa.

Kristillisdemokraatti-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnaksen mukaan asiassa hiertää monikin asia, mutta pahimpana mahdollinen valehteleminen.

– Puhutaanko totta? Onko salaisuuksia, joita ei ole haluttu kertoa? Ja tietenkin kilpailutilanne: Vantaan Arena 3.3 ei ole tässä saamassa nyt mitään. Ja epäily hyvä veli -verkostosta, mutta se täytyy muistaa, että yhtään euroa ei ole annettu mihinkään, Kunnas sanoo Huomenta Suomen Pöllöraadissa.

– Hakuprosessi on vasta tulossa, vaikkakin taloustilanne näyttää siltä, että mahtaako edes tulla. Mutta se ei poista sitä, että puoliväliriihessä on tähän hankkeeseen luvattu 35 miljoonaa, Kunnas jatkaa.