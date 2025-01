Erittäin huonokuntoisten koirien kohtalo järkytti Salossa – taustalta paljastui vaikenemista ja erikoisia vastauksia

Salon seudun eläinsuojeluyhdistyksen vuosi alkoi lohduttomasti.

Eläinsuojeluyhdistykseen tuotiin paljon erittäin huonokuntoisia koiria. Yhdistyksestä arvioidaan, että koirien eläinlääkärikustannukset tulevat nousemaan yli 10 000 euroon.

Koirilla on muun muassa vakavia paleltumisvammoja.

– Voi vain kuvitella miltä tuntuu järsiä omia tassujaan irti, koska niihin sattuu niin kovin vakavien paleltumisvammojen vuoksi, yhdistys kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Myös korvakäytävät ovat muurautuneet umpeen eritteestä, jotka kutisevat korvapunkkien vuoksi.

– Kutisevat ulkoloiset ovat vallanneet koko kehosi, ja tähän päälle et kunnolla edes näe, koska silmäsi ovat lähes ummessa vihreästä eritteestä, julkaisussa kerrotaan.

Koirat ovat olleet aliravittuja, eikä juomavettäkään ole ollut aina saatavilla. Eläinsuojeluyhdistyksen videolla näkyy koirien tassujen huono kunto, laihuus ja apaattinen olemus.

Osa koirista on käynyt eläinlääkärillä jo useaan otteeseen, yhdistys kertoo julkaisuissaan.

Poliisi ja valvontaeläinlääkäri vaikenevat

MTV Uutiset yritti saada haastattelun Salon Seudun eläinsuojeluyhdistykseltä, jotta koirien hoidosta ja voinnista saataisiin lisää tietoa.

Yhdistyksestä kerrottiin, että viranomaiset ovat kieltäneet yhdistystä antamasta haastattelua.

He ohjasivat ottamaan yhteyttä Siun soten valvontaeläinlääkäriin, mikä on yllättävää, koska Salo sijaitsee Varsinais-Suomessa, kun taas Siun sote on toisella puolen Suomea olevan Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.

Myös valvontaeläinlääkäri kieltäytyi haastattelusta vedoten keskeneräiseen tutkintaan ja sanoi poliisin olevan aiheesta tiedotusvastuussa.

Kun MTV Uutiset yritti puolestaan ottaa yhteyttä poliisiin, Itä-Suomen poliisista ei kerrottu tutkinnanjohtajan nimeä ja poliisin viestinnästä vastattiin sähköpostitse, että poliisilla ei ole aiheeseen liittyen tiedotettavaa.

Koska MTV Uutiset oli kiinnostunut eläinten voinnista, eikä rikostutkinnan etenemisestä, toimittaja pyysi lupaa poliisilta haastatella eläinsuojeluyhdistystä.

Vastausta ei tähän kysymykseen saatu, joten jutun tiedot ovat peräisin Salon seudun eläinsuojeluyhdistyksen julkisista sosiaalisen median julkaisuista.

Taustalla pentutehtailua?

Viime viikkoina otsikoissa on ollut useita tapauksia, joissa viranomaiset ovat puuttuneet huonokuntoisten koirien kohteluun. Esimerkiksi viime viikolla poliisi kertoi Merikarvialla hieman aiemmin paljastuneesta koirien kaltoinkohtelusta uutta tietoa.

Poliisi kertoi löytäneensä yksityisasunnosta lukuisia huonokuntoisia koiria. Koiria kerrottiin olleen jopa 46, joista kaksi piti lopettaa niiden huonon kunnon vuoksi. Kahta henkilöä epäillään nyt törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Tapaus tuli poliisin tietoon valvontaeläinlääkärin tekemän eläinsuojelutarkastuksen myötä. Kaikki koirat vietiin pois pitopaikasta ja niille hankittiin kiireellistä väliaikaista hoitoa. Kaksi koiraa jouduttiin lopettamaan myöhemmin niiden huonon kunnon vuoksi.

Poliisi epäilee, että epäillyt ovat myös teettäneet koirilla pentuja sekä myyneet niitä yritystoiminnan kautta. Epäillyt ovat myös laiminlyöneet ammattimaiseksi toimijaksi rekisteröitymisen.

Tammikuun ensimmäisellä viikolla poliisi kertoi epäilevänsä törkeää eläinsuojelurikosta Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa.

Poliisipartio pysäytti uudenvuoden aattona Nurmeksessa pakettiauton, jonka kyydistä löytyi yli sata huonokuntoista koiraa. Osa koirista oli pentuja.

Eläinlääkäri tarkasti koirat ja totesi noin puolen koirista olevan niin huonokuntoisia, että ne jouduttiin lopettamaan. Loput koirat ovat viranomaisten hallussa.

MTV Uutiset ei saanut siis vahvistusta, liittyvätkö Salon eläinsuojeluyhdistyksen hoitamat koirat jompaankumpaan tapaukseen.

Mitä on pentutehtailu?

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eli SEY:n mukaan tyypillisin tehtailtu eläinlaji on koira. Vuosien valistuskampanjoista huolimatta pentutehtailu näyttää vain lisääntyvän.

Pentutehtailu tuottaa sairaita eläimiä. Ongelmaan yritetään puuttua varoittamalla epärehellisen kasvattajan tunnusmerkeistä.

Tehtailtuja pentuja myydään useimmiten verkossa ja niissä houkuttelee SEY:n mukaan nopea saatavuus ja verrattain edullinen hinta.

Vaikka hankintahinta olisikin edullinen, eläimen kustannukset saattavat nousta, sillä pentutehtaasta tulevalla koiralla on usein korkea riski sairastua erilaisiin tauteihin.

Viime vuoden alussa voimaan tullut muutos eläinsuojelulakiin pyrkii kitkemään pentutehtailua sekä eläinten kurittamista. Laki rajoittaa pentutehtailua niin, ettei alle puolivuotisia koiranpentuja saa tuoda maahan. Myös eläimestä sekä sen omistajasta on kerrottava aiempaa enemmän tietoja eläinten verkkokaupoissa.

Eläintensuojelijoiden mukaan lakiin jäi silti paljon puutteita.