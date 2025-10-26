Koirapartio tavoitti kaksitahtibensiinille haisevan miehen lyhyen juoksukilpailun jälkeen.

Kajaanin poliisipartiot saivat hätäkeskuksesta kiireellisen tehtävän kajaanilaiseen kauppaan sunnuntaina puolenyön jälkeen. Tehtäväilmoituksen mukaan mies pyrkii sisälle kauppaan moottorisahan kanssa.

Partioiden saapuessa paikalle tuntomerkkeihin sopiva mies juoksi kiireellä kaupalta poispäin. Koirapartio tavoitti kaksitahtibensiinille haisevan miehen lyhyen juoksukilpailun jälkeen.

Partiot havaitsivat, että mies oli yrittänyt mennä kauppaan rikkomalla etuoven lasin. Tämä ei onnistunut tarkoitetulla tavalla, joten ilmeisesti sen jälkeen mies oli vetäissyt moottorisahan käyntiin ja sahannut kaupan lastauslaiturin oveen reiän. Mies ei ollut kuitenkaan päässyt sisälle kauppaan tätäkään kautta.

Mies otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä ja kuljetettiin poliisivankilaan.