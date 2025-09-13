Raumalla murtauduttiin Kairakadulla sijaitsevaan kodinkoneliikkeeseen perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen murrosta varhain tänään aamulla.

– Paikalla selvisi, että kodinkoneliikkeeseen oli päästy sisälle ulkoseinän rakenteita rikkomalla. Tekijät ovat teon jälkeen poistuneet paikalta ja jättäneet jälkeensä osan anastetusta omaisuudesta, poliisi kertoo.

Liikkeestä anastettiin muun muassa pienelektroniikkaa ja käteistä rahaa. Anastetun omaisuuden kokonaisarvo ei ole vielä poliisin tiedossa.

Asian tutkinta jatkuu teknisellä ja taktisella tutkinnalla.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.