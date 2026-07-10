Helsingin Kruunuvuorenrannassa toukokuussa kadonneen intialaisopiskelijan etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi.
Poliisin etsinnöissä Helsingissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu.
Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, että kadonneen intialaisopiskelijan etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti, ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys.
Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta.
Keskusrikospoliisi jatkoi eilen 18-vuotiaan opiskelijan etsintöjä Helsingin Kruununvuorenrannassa. Lahdessa opiskellut opiskelija nähtiin viimeisen kerran juurikin Kruunuvuorenrannassa 5. toukokuuta ja on siitä asti ollut kateissa.
Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuorenrannassa sijaitsevassa K-kaupasta.
Poliisi tiedotti eilen alkuillasta, että Rajavartiolaitoksen sukeltaja löysi merestä tunnistamattoman vainajan. Mukana etsinnöissä oli myös Helsingin poliisilaitos sekä Suomenlahden merivartiosto.