KRP pyytää apua kadonneen intialaisopiskelijan löytämiseksi.

Poliisi etsi toukokuun alussa kadonnutta 18-vuotiasta intialaisopiskelijaa. Lahdessa opiskelevasta opiskelijasta on tehty viimeksi varma havainto Helsingin Kruunuvuorenrannassa tiistaina 5. toukokuuta, joten katoamisesta on nyt kaksi kuukautta.

Intialaislehti Indian Express kertoi aiemmin, että nuori mies oli tullut Suomeen vuonna 2025 opiskelemaan insinööriksi. Kadonnut Manideep Reddy Gujja opiskelee Lahden LUT-yliopistossa.

Poliisin tietojen mukaan mies oli katoamispäivänään matkustanut Z-junalla Lahdesta Helsinkiin kello 17 aikaan ja hänet oli viimeksi nähty samana päivänä Kruunuvuorenrannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Sen jälkeisistä liikkeistä poliisilla ei ole havaintoa.

Indian Expressin mukaan Guijan puhelin on ollut mykkänä hänen katoamisestaan alkaen. Hänen luotto- ja pankkikorttiaan ei myöskään ole käytetty sen jälkeen. Sen sijan hänen tunnuksilla on kirjauduttu yliopiston järjestelmään kaksi kertaa katoamisen jälkeen. Indian Expressin mukaan ei ole tiedossa, kuka tunnuksilla kirjautui.

Poliisi kertoo, että kadonnut opiskelija on tummahiuksinen ja -partainen, silmälaseja käyttävä Intian kansalainen. Hän oli kadotessa pukeutunut tummiin vaatteisiin ja vaaleisiin jalkineisiin. Hänellä oli selässään reppu, jonka ulkopuolelle oli kiinnitetty paksut käsineet.

Katoamista tutki aluksi Hämeen poliisilaitos, mutta nyt tutkintaa tekee keskusrikospoliisi.