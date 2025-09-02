Poliisit jättivät nuoren miehen Sipoonkorpeen – oikeus antaa tänään tuomion

AOP Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa kahden poliisin toiminnastaAll Over Press
Julkaistu 15 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Kahta poliisia syytetään muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion asiassa, jossa kahta Helsingin poliisilaitoksen poliisia syytetään heitteillepanosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisit veivät häiriökäyttäytymisen vuoksi kiinni otetun nuoren miehen maaliskuisena sunnuntai-iltana Sipoonkorpeen, vaikka mies oli tarkoitus viedä päivystykseen tarkistettavaksi. Sivullinen löysi miehen ja soitti hätäkeskukseen.

Molemmat poliisit kiistävät syytteet. Partion johtaja kertoi tehneensä väsyneenä harkitsemattoman päätöksen.

Lue myös: HS: Poliisi jätti sekavan nuoren miehen metsän reunaan Sipoossa

Lisää aiheesta:

Kuopiossa poliisiautoja kahteen eri otteeseen ampunut mies sai tuomionPoliisimiestä epäillään alaikäisen nuoren pahoinpitelystä Helsingissä uudenvuodenaattonaHelsinkiläispoliisista tehtiin rikosilmoitus: Työkaverit puuttuivat voimakeinojen käyttöönPoliisi pani väärän ihmisen putkaan – hovi vapautti rangaistuksesta, mutta KKO tuomitsi sakkoihinEikö järki päätä pakota? Miehet soittivat hätäkeskukseen kuvatakseen poliisia someen – kaksikko joutui putkaanSyyllistyikö poliisi useisiin rikoksiin ottaessaan miehen rajusti kiinni? MTV Uutiset seuraa tänään oikeuskäsittelyä – katso itse videolta, miten karu tilanne eteni
KäräjäoikeusPoliisiSipooKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Käräjäoikeus