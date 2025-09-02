Poliisit jättivät nuoren miehen Sipoonkorpeen – oikeus antaa tänään tuomion

Kahta poliisia syytetään muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion asiassa, jossa kahta Helsingin poliisilaitoksen poliisia syytetään heitteillepanosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Poliisit veivät häiriökäyttäytymisen vuoksi kiinni otetun nuoren miehen maaliskuisena sunnuntai-iltana Sipoonkorpeen, vaikka mies oli tarkoitus viedä päivystykseen tarkistettavaksi. Sivullinen löysi miehen ja soitti hätäkeskukseen.
Molemmat poliisit kiistävät syytteet. Partion johtaja kertoi tehneensä väsyneenä harkitsemattoman päätöksen.