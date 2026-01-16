58-vuotiasta miestä epäillään nelikymppisen naisen taposta Turussa.

Mies vangittiin torstaina todennäköisin syin taposta epäiltynä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Poliisi ei kommentoi henkirikosta tällä hetkellä millään tavalla, mutta vangitsemistiedoista ilmenee, että epäillyn tapon tarkka tekoaika on vielä epäselvä.

Henkirikoksen tekoajaksi on tällä hetkellä kirjattu 3.–12. tammikuuta, eli noin puolitoista viikkoa. Tämä viittaa siihen, että poliisillakaan ei ole vielä tarkkaa käsitystä siitä, milloin henkirikos on tarkalleen tapahtunut.

Nelikymppinen nainen löytyi Turussa sijaitsevasta yksityisasunnosta tämän viikon maanantaina, eli 12. päivä.

Poliisi tavoitti teosta epäillyn miehen nopeasti omien tutkintojensa avulla. Epäilty 58-vuotias mies ja kuollut nelikymppinen nainen tunsivat toisensa.

Poliisi ei kommentoi tässä vaiheessa sitä, löytyikö uhri omasta asunnostaan ja miten henkirikos tuli poliisin tietoon, eli kuka hälytti virkavallan paikalle asuntoon.

Vangitulla miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hän on ollut aiemmin oikeudessa syytettynä muun muassa huumausainerikoksesta, pahoinpitelyistä ja törkeästä raiskauksesta. Aikaisemmin häntä ei ole kuitenkaan epäilty tai syytetty henkirikoksesta.

