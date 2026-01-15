Lounais-Suomen poliisi tutkii Turussa tapahtunutta epäiltyä henkirikosta.
Turussa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi poliisin tiedotteen mukaan maanantaina kuollut nelikymppinen nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Poliisi kertoo tavoittaneensa teosta epäillyn miehen nopeasti omien tutkintojensa avulla. Poliisin esityksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi hänet tänään torstaina.
Poliisin tietojen mukaan epäilty mies ja kuollut nainen tunsivat toisensa.
Asian esitutkinta on alussa, eikä poliisi tutkinnallisista syistä voi antaa asiasta yksityiskohtaisempia tietoja.
Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa muun muassa kuuluisteluilla ja tekemällä teknistä tutkintaa.