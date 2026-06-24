Epäiltyä kouluiskua suunnittelut poika kiinnostui kouluiskuista juteltuaan sosiaalisessa mediassa englantilaisen tytön kanssa.
Kouluiskua väitetysti suunnittelut teinipoika kertoi poliisikuulusteluissa kiinnostuneensa kouluiskuista sen jälkeen, kun oli jutellut englantilaisen "Phoeben" kanssa sosiaalisessa mediassa usean kuukauden ajan.
Ennen kiinnijäämistään poika oli kirjoittanut englanniksi 17-vuotiaalle tytölle seuraavaa: "Tiedän, että on huono aika sanoa tämä, mutta luultavasti on parempi, että tiedät etkä sano mitään. Et voi muuttaa mieltäni. Teen sen tällä viikolla, olen aika varma, että teen sen."
Syytettyjen hallusta löytyi muun muassa toisen pojan koulun piirretty pohjapiirros.Poliisi
Juttelivat kouluampumisista
Poika kertoi kuulusteluissa, että hän huomasi aikoinaan Tiktokista kyseisen käyttäjän edellisvuoden syyskuussa.
Pojan mukaan tyttö teki mielenterveysaiheisia videoita, ja poika otti käyttäjään yhteyttä. Myöhemmin tyttö kertoi pojan mukaan olevansa kiinnostunut kouluampumisasioista.
Poika kertoo, että tietää "laajalti" tästä tytöstä, mutta ei suostunut kertomaan kaikkea poliisille. Puhelinnumero kuitenkin viittasi Englantiin.
– Hän kertoi, että se olisi niinkun hyvä asia, että tällainen (kouluisku) tapahtuisi, poika kertoi poliisille.
Aiemmin pojalla ei ole ollut oman kertomuksen mukaan todellista kiinnostusta tehdä kouluiskua.