Kouluiskua väitetysti suunnittelut teinipoika kertoi poliisikuulusteluissa kiinnostuneensa kouluiskuista sen jälkeen, kun oli jutellut englantilaisen "Phoeben" kanssa sosiaalisessa mediassa usean kuukauden ajan.

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Kotietsinnässä toisen pojan huoneesta löytyi patruunoita.

Poliisi

Poika on kuulusteluissa myöntänyt suunnitelleensa kouluhyökkäystä, mutta hänen mukaansa sitä ei ollut tarkoitus toteuttaa. Kuulusteluissa poika vetosi, että hän ja hänen kaverinsa vain kuvasivat videota tai lyhytelokuvaa.