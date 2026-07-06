Itse tehty maustevoi on helppo ja herkullinen lisuke esimerkiksi kesän grilliruoille.
Maustevoi on monille tuttu lisuke muun muassa klassisen lehtipihvin kyljestä. Yksinkertainen ja klassinen maustevoi valmistuu kotikeittiössä superhelposti.
The Kitchn -sivuston ruokatoimittaja Christine Gallary suosittelee erityisesti valkosipulivoin valmistamista.
– Kun sinulla on valkosipulivoita, voit syödä valkosipulileipää, ekstramaukkaita pihvejä sekä valkosipulivoilla maustettua pastaa, uuniperunoita tai riisiä, Gallary vinkkaa.
Valkosipulivoin valmistamiseen tarvitaan yksinkertaisimmillaan vai voita ja tuoretta valkosipulia. Maustevoin joukkoon voi lisätä myös erilaisia yrttejä ja halutessaan hieman suolaa.
Valkosipulivoin helppo ohje
Voit myös tuplata annoksen, jos haluat kerralla isomman satsin voita. Hyvä idea on myös tehdä erilaisia makuvariaatioita kerralla ja säilöä erilaiset maustevoit pakkaseen!
Ainekset:
100 g voita
n. 3 valkosipulinkynttä, hienonnettuna (noin 1 rkl)
2 tl lehtipersiljaa hienonnettuna
(ripaus suolaa)
Kääräise maustevoi esimerkiksi kelmun sisään ja laita jääkaappiin tai pakastimeen.Shutterstock
Valmistus: