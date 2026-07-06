Sharon Osbourne jakoi koskettavan kuvan Ozzy Osbournesta heidän hääpäivänään.
Rock-legenda Ozzy Osbourne menehtyi viime vuoden heinäkuussa 76-vuotiaana sairastettuaan usean vuoden ajan Parkinsonin tautia.
Osbournen leski Sharon Osbourne jakoi viikonloppuna somessa tunteikkaan päivityksen. Julkaisemassaan otoksessa hän pitää puolisonsa kättä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Pari olisi juhlinut viikonloppuna 46-vuotishääpäiväänsä.
– Sen sijaan juhlimme rakkautta, jota edes kuolema ei pysty heikentämään. Kaipaan kättäsi kädessäni, mutta kannan rakkautta mukanani jokaisella askeleellani. Ikuisesti aviomieheni. Ikuisesti sydämeni.