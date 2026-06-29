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Niko Saariselta paljastus tulevasta pestistään: "Ihan mahtavaa"

4:24 Katso videolta, millä tavalla Niko Saarinen kuvaili viimeisen radiolähetyksensä tunnelmia.

Julkaistu 29.06.2026 09:43

Niko Saarinen nähdään Love Island Suomi -ohjelman tulevallakin kaudella juontajana. Love Island Suomen kuudes kausi on nyt paketoitu. Love Island Suomi -ohjelmaa kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki enää viikon verran. Juontajana tulevalla kaudella nähdään jälleen Niko Saarinen. Hän kertoi asiasta MTV Uutisten haastattelussa Love Island -finaalissa 26.6. – Ihan mahtavaa päästä taas tekemään uutta kautta. Jokaisesta kaudesta oppii jotain uutta ja pääsee siihen rytmiin mukaan. Uskon, että kolmas kerta toden sanoo. Koitan pistää parastani ja toivon, että tulevat saarelaisetkin laittavat, Saarinen sanoi. Lue lisää: Pärnian ja Sharp vannoivat toisilleen rakkautta Love Islandilta lähdettyään – näin suhde kariutui Hänen mukaansa kuudes kausi oli jälleen yllätyksiä täynnä. Erityisesti hänelle on jäänyt mieleen saarella nähty yllättävä eronhetki. – Se ilta, kun Samuel ja Roosa erosivat, on jäänyt mieleeni. Se tapahtui vain puolta tuntia ennen kuin me menimme tulipaikalle ja se aiheutti sellaisen uudenlaisen asenteen myös minulle. Se oli kyllä jäätävä ilta ja ne heidän vastaukset tuntuivat minustakin pahalta. Elän niin heidän mukanaan siinä hetkessä, Saarinen muisteli.

Viime vuonna Saarinen teki Love Island -kuvauksista samalla myös aamuradiota NRJ:lle. Tänä syksynä hän voi ottaa kuvaukset hieman enemmän "loman kannalta", sillä Saarinen jätti radion ainakin toistaiseksi ja aikoo keskittyä nyt muihin työtehtäviinsä. Saarisen viimeinen Saarinen shöy kuultiin 26.6.

– Odotan sitä, että pääsen Espanjaan vähän niin kuin "lomalle". Senkin kannalta on hyvä päätös jättää aamuradio nyt pois.

Saarinen kertoo saaneensa radiosta lähdöstään jälleen kerran paljon palautetta. Vaikka radiosta lähteminen tuntui hänestä haikealta, uskoo hän päätöksen loppupeleissä palvelevan myös hänen kuulijoitaan.

– Huomasin, että kerroin samoja juttuja sekä radiossa että Nikotellen-podcastissa, kun ei elämässä kuitenkaan niin paljon tapahdu. Nyt kaikki paukut menee podiin. En ole katoamassa siis mihinkään. Positiivisten viestien lisäksi tuli tietenkin paljon myös niitä, että jes vihdoinkin voi taas laittaa NRJ:n päälle aamulla. Heille tämä oli ilon päivä, Saarinen naurahti.

Kesällä Saarinen aikoo lähteä reissuun ja suorittaa ajokoulun.

– Käyn parhaillaan ajokoulussa, mikä on hyvin viihdyttävää kerrassaan. Toivon, että saan ajokortin ja jos sen saan, niin aion ajaa vaikka Haminaan tai Norjan lofooteille. Voi olla, että minusta tulee aivan karavaanari, Saarinen suunnitteli.

Love Island Suomi -finaali MTV Katsomossa! Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki enää viikon verran!

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

Niko Saariselta paljastus tulevasta pestistään: "Ihan mahtavaa" | MTV Uutiset