Niko Saarinen nähdään Love Island Suomi -ohjelman tulevallakin kaudella juontajana.
Love Island Suomen kuudes kausi on nyt paketoitu. Love Island Suomi -ohjelmaa kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki enää viikon verran.
Juontajana tulevalla kaudella nähdään jälleen Niko Saarinen. Hän kertoi asiasta MTV Uutisten haastattelussa Love Island -finaalissa 26.6.
– Ihan mahtavaa päästä taas tekemään uutta kautta. Jokaisesta kaudesta oppii jotain uutta ja pääsee siihen rytmiin mukaan. Uskon, että kolmas kerta toden sanoo. Koitan pistää parastani ja toivon, että tulevat saarelaisetkin laittavat, Saarinen sanoi.
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Hänen mukaansa kuudes kausi oli jälleen yllätyksiä täynnä. Erityisesti hänelle on jäänyt mieleen saarella nähty yllättävä eronhetki.
– Se ilta, kun Samuel ja Roosa erosivat, on jäänyt mieleeni. Se tapahtui vain puolta tuntia ennen kuin me menimme tulipaikalle ja se aiheutti sellaisen uudenlaisen asenteen myös minulle. Se oli kyllä jäätävä ilta ja ne heidän vastaukset tuntuivat minustakin pahalta. Elän niin heidän mukanaan siinä hetkessä, Saarinen muisteli.