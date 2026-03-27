Varusmiesliitto suhtautuu miesten pitkiin hiuksiin Puolustusvoimissa myönteisesti.
MTV Uutiset kertoi eilen, että Puolustusvoimat suunnittelee varusmiesten hiuksia koskevan ohjeistuksen yhdenmukaistamista. Suunnitelmissa on, että miesten ei jatkossa tarvitse leikata hiuksia lyhyeksi armeijaan mennessään.
Upinniemen varuskunnassa ja Varusmiesliitossa mahdollinen uudistus otettaisiin vastaan hyvillä mielin.
– Kun kaikki ollaan samalla viivalla täällä armeijassa, niin se olisi hyvä, ettei tässä hiusasiassa tulisi sellaista sukupuolittuneisuutta, sanoo tykkimies Luukas Pohjola.
Puolustusvoimat on alkuviikosta pyytänyt tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa päivitetystä palvelusohjesäännöstä.
– Lausunto annetaan Puolustusvoimille ensi viikolla, joten valtuutettu ei vielä tässä vaiheessa kommentoi asiaa, tasa-arvovaltuutetun viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.
Samat säännöt kaikille
Puolustusvoimien yleisessä palvelusohjesäännössä (2017) linjataan, että miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta.
Toteutuessaan, muutos hiuksiin liittyvästä ohjeistuksesta astuisi voimaan mahdollisesti jo heinäkuussa.