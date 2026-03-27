Miesten hiuksia koskeva uudistus toivottu armeijassa | MTV Uutiset

Liehuvatko rokkitukat varuskunnissa jo heinäkuussa? "Samat säännöt kaikille" 1:48 Upinniemen varuskunnassa toivotaan samoja sääntöjä kaikille, myös kampauksissa. Julkaistu 27.03.2026 19:19 Satu Koistinen satu.koistinen@mtv.fi Lisa Kärnä lisa.karna@mtv.fi Varusmiesliitto suhtautuu miesten pitkiin hiuksiin Puolustusvoimissa myönteisesti. MTV Uutiset kertoi eilen, että Puolustusvoimat suunnittelee varusmiesten hiuksia koskevan ohjeistuksen yhdenmukaistamista. Suunnitelmissa on, että miesten ei jatkossa tarvitse leikata hiuksia lyhyeksi armeijaan mennessään. Upinniemen varuskunnassa ja Varusmiesliitossa mahdollinen uudistus otettaisiin vastaan hyvillä mielin. – Kun kaikki ollaan samalla viivalla täällä armeijassa, niin se olisi hyvä, ettei tässä hiusasiassa tulisi sellaista sukupuolittuneisuutta, sanoo tykkimies Luukas Pohjola. Puolustusvoimat on alkuviikosta pyytänyt tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa päivitetystä palvelusohjesäännöstä. – Lausunto annetaan Puolustusvoimille ensi viikolla, joten valtuutettu ei vielä tässä vaiheessa kommentoi asiaa, tasa-arvovaltuutetun viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille. Samat säännöt kaikille Puolustusvoimien yleisessä palvelusohjesäännössä (2017) linjataan, että miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta. Toteutuessaan, muutos hiuksiin liittyvästä ohjeistuksesta astuisi voimaan mahdollisesti jo heinäkuussa.

Palvelusmääräykset hiustyylistä: Esimerkin hiusten pituus miehillä voi vaihdella niin, että päältä ulottuvat hiukset eivät ylitä niskan tai korvan hiusrajaa. Lähde: Puolustusvoimat, Yleinen palvelusohjesääntö (2017) MTV

Upseerikokelas Annina Nyström on palvellut jo yhdeksän kuukautta. Hänellä on yli olkapäiden ulottuvat hiukset.

– Ei se, että ne laitetaan nutturalle, ole mitenkään vaikuttanut minun palvelustehtäviini, tai siihen, kelpaanko johonkin tietyntyyppiseen tehtävään. Minun mielestäni pitäisi olla samat säännöt kaikille, Nyström pohtii.

Nyström ei välttämättä olisi lähtenyt armeijaan, mikäli naisilta olisi vaadittu lyhyitä hiuksia.

Miehillekin hiukset voivat olla tärkeä osa omaa identiteettiä.

– Se olisi tasa-arvoisempaa ja voisi tuoda edes vähän sitä omaa persoonallisuutta tännekin, kun ei oikein muuten pysty, tykkimies Niklas Rajamäki miettii.

Tykkimies Oscar Cagnetti oli kasvattanut omia hiuksiaan viisi vuotta, ennen palvelukseen saapumista.

– Minulla oli sellaiset reilu olkapäästä alaspäin kiharat rokkistara hiukset, ennen kuin minä tulin tänne. Kyllä se oli ikävää niistä luopuu, Cagnetti toteaa.

"Ei turvallisuusriskejä"

Tasa-arvovaltuutettu totesi jo vuonna 2023, ettei miesten ja naisten erilaisille ulkonäkövaatimuksille ole armeijassa perustetta. Myös Pääesikunta tunnisti jo tuolloin muutostarpeen.

Lyhyitä hiuksia on aiemmin perusteltu muun muassa turvallisuus- ja hygieniasyillä.

– Täytyy muistaa se, että tälläkin hetkellä yli tuhat naista vuosittain suorittaa varusmiespalveluksen ja valtaosalla heistä on pitkät hiukset, eikä tästä ole havaittu olevan suurempia turvallisuusriskejä, huomauttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.

Nyström kertoo, että "nutturaohjeistuksesta" joustetaan armeijassa naisten kohdalla tilanteen mukaan.

Esimerkiksi taistelukypärän kanssa on vaikeaa pitää nutturaa.

– Kasarmipalveluksessa, siistillä nutturalla, niska täytyy näkyä ja metsässä saa olla vähän vapaampi, saa olla letillä, hän selventää.



Lopullista päätöstä muutoksesta ja sen aikataulusta ei ole vielä tehty. Voi kuitenkin olla, heinäkuussa uudet alokkaat astelevat palveluukseen rokkitukat liehuen.

