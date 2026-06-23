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Kenraali: Puolustusbudjetin raju nosto olisi "myrkkyä" | MTV Uutiset



Kenraalilta kylmä suihku puolustusbudjetin rajulle nostolle: "Myrkkyä" Kenraaliluutnantti evp. Esa Pulkkinen Porissa tiistaina. MTV Uutiset / Jouko Luhtala Julkaistu 11 minuuttia sitten Jouko Luhtala Rahan äkillinen kaataminen puolustukseen ei kehitä Puolustusvoimia parhaalla mahdollisella tavalla, näkee puolustusministeriön ex-kansliapäällikkö. Puolustusbudjetin nopea kasvattaminen on tehoton tapa kehittää Puolustusvoimia, sanoo kenraaliluutnantti evp. Esa Pulkkinen. Hän suhtautuu kriittisesti kesäkuussa julkaistun parlamentaarisen työryhmän raportin siihen osaan, jonka mukaan Suomen tulisi käyttää puolustusmenoihin jopa kaksi kertaa enemmän rahaa 2030-luvulla kuin nyt. – Puolustusbudjetin nopea nosto on myrkkyä, Pulkkinen sanoo Porissa MTV Uutisille. Pulkkinen työskenteli ennen eläköitymistään puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 2022–2026 ja ennen tätä puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä noin vuosikymmenen. Pulkkinen on ollut keskeisessä roolissa puolustusbudjettien laatimisessa. Lue myös: Velkaisen Suomen puolustukseen halutaan lisää miljardeja: "Mistä raha saadaan?" Kaikkea ei ehditty käyttää ennenkään Itse parlamentaarinen raportti on Pulkkisen mukaan kuitenkin hyvin kirjoitettu. Suuri osa huomioista on vain keskittynyt puolustusbudjetin nostoon samaan aikaan kun lähes kaikkeen muuhun suunnitellaan leikkauksia.

Puolustusbudjeteista Pulkkisella oli tapana kysyä "ehdittekö varmasti käyttää kaiken".

Aina ei ehditty.

– Sain vähän kamreerin maineen. Rahankäyttöä ei suunniteltu huonosti, mutta esimerkiksi teollisuus ei kyennyt tuottamaan kaikkea. Se kerryttää ylijäämää, Pulkkinen sanoo.

– Jos budjettipäätökset ovat vuosittaisia, ei uskalleta suunnitellakaan. Entä jos ensi vuonna ei saadakaan rahaa? Puolustushallinto ei ole ainoa, jolla on tämä ongelma, hän jatkaa.

Tämän ongelman Pulkkinen haluaa nyt välttää.

Puola varoittava esimerkki

Puolustusinvestoinnit ovat pitkäjänteisiä, Pulkkinen sanoo. Sopimuksia valmistellaan vuosikausia ja ne ovat pitkiä.

Esimerkiksi HX-hävittäjähanke aloitettiin vuonna 2015 ja silloinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ilmoitti hävittävalinnasta loppuvuodesta 2021. Ensimmäiset amerikkalaiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen kuluvan vuoden loppupuolella.

Ongelmallisesta äkkinäisestä rahankäytöstä Pulkkinen pitää esimerkkinä Puolaa.

– Puola on ostanut valtavasti materiaalia, mutta heillä ei ole väkeä niitä varten. He ovat ottaneet vähän riskiä, mutta se ei ole Suomen tapa tehdä, Pulkkinen katsoo.

– Suomessa on ensin joukot, sitten hankitaan materiaalia ja koulutetaan joukot käyttämään sitä, hän jatkaa.

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