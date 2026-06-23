Rahan äkillinen kaataminen puolustukseen ei kehitä Puolustusvoimia parhaalla mahdollisella tavalla, näkee puolustusministeriön ex-kansliapäällikkö.
Puolustusbudjetin nopea kasvattaminen on tehoton tapa kehittää Puolustusvoimia, sanoo kenraaliluutnantti evp. Esa Pulkkinen.
Hän suhtautuu kriittisesti kesäkuussa julkaistun parlamentaarisen työryhmän raportin siihen osaan, jonka mukaan Suomen tulisi käyttää puolustusmenoihin jopa kaksi kertaa enemmän rahaa 2030-luvulla kuin nyt.
– Puolustusbudjetin nopea nosto on myrkkyä, Pulkkinen sanoo Porissa MTV Uutisille.
Pulkkinen työskenteli ennen eläköitymistään puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 2022–2026 ja ennen tätä puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä noin vuosikymmenen.
Pulkkinen on ollut keskeisessä roolissa puolustusbudjettien laatimisessa.
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Kaikkea ei ehditty käyttää ennenkään
Itse parlamentaarinen raportti on Pulkkisen mukaan kuitenkin hyvin kirjoitettu. Suuri osa huomioista on vain keskittynyt puolustusbudjetin nostoon samaan aikaan kun lähes kaikkeen muuhun suunnitellaan leikkauksia.