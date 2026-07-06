Sisilian Etna-tulivuori on purkautunut viime päivinä ja aiheuttanut ongelmia lentoliikenteelle.
Sisiliassa sijaitseva Etna-tulivuori on purkautunut varsin aktiivisesti viime päivinä, kertoo Reuters.
Tuhkapilvi on noussut noin 1,5 kilometrin korkeuteen, mikä on Aftonbladetin mukaan johtanut lentojen peruuntumisiin Catanian lentoasemalla.
Lentoja perumisia ja viivästymisiä oli jo sunnuntaina.
Reutersin mukaan purkaukset alkoivat 26. kesäkuuta, ja sen myötä laavaa on valunut rinnettä alas ja alueella on ollut vulkaanista tärinää.