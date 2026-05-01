Jääkiekon SM-liigan finaalit Tapparan ja KooKoon välillä käynnistyvät lauantaina. Molemmilla joukkueilla on alla raastavat välieräsarjat, joista palautuminen on vaatinut veronsa. Tapparan leirissä tankkien koettiin olleen tavallistakin tyhjempiä.

Tappara on ollut finaalijoukkue maanantai-illasta asti. Kuudetta mestaruutta viimeiseen kymmeneen kauteen tavoitteleva joukkue harjoitteli eilen kovemmalla sykkellä ja tänään maltillisemmin avauskohtaamisen kynnyksellä.

– Kävimme valmennuksen kanssa juttelemassa ja tulimme siihen tulokseen, että Ilves-sarja oli henkisesti tosi raskas ja tarvitsemme pari päivää pois hallillta, Tapparan Joni Tuulola kertoi torstaina MTV Urheilulle.

Välierät testasivat korvien väliä, monestakin syystä. Ilves voitti kaksi ensimmäistä kohtaamista, Tappara neljä seuraavaa.

– Haluan nostaa myös derby-asetelman. Ilvestä vastaan se on joka kerta myös koko kaupungin tapahtuma. Se ei ole vain nämä joukkueet ja organisaatiot, vaan koko kaupunki elää ja hengittää sitä. Se tuo aina siihen lisäpainetta.

– Kun olet 0–2-häviöllä alat vähän kyseenalaistamaan itseäsi, katsomaan peiliin ja etsimään selityksiä. Virhe oli peilissä, ei muissa. Löysimme ongelman itsestämme, niistä asioista, joita olimme tehneet huonosti ja sitä kautta pääsimme sarjaan kiinni.

Kaksi ensimmäistä ottelua kysyivät myös Tapparan johtavilta pelaajilta enemmän.

– Tuossa on isoja johtajia joukkueessa. Nostan esimerkiksi Otto Rauhalan. Kun se arvomaailma on sellainen, että pitää pystyä olemaan rehellinen ja pitää pystyä ottamaan palautetta vastaan, silloin on omalla tavallaan aika vapauttavaa ja helppoakin, kun esimerkiksi Oton suusta tulee, että tämä ei riitä.

Tapparan tähtivahti Christian Heljanko vahvistaa kahden vapaapäivän välttämättömyyden välierien jälkeen.

– Kyllä se oli kovin sarja, jonka olen itse pelannut – ja ennen kaikkea henkisesti. Varsinkin meille pelaajillle, jotka voidaan kutsua tätä kodiksemme. Se oli todella kova sarja, varsinkin kun lähdettiin huonosti liikkeelle. Kyllä siinä paljon kaikenlaisia ajatuksia pyöri ja vähäunisia öitäkin oikeastaan koko sarjan ajan aina pelien jälkeen, Heljanko kertoi.