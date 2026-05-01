Suomessa elokuvaansa kuvannut Jorma Taccone sai tietää, mitä hänen nimensä tarkoittaa.
Ohjaaja Jorma Taccone oli Tampereella 2024 loppuvuodesta kuvaamassa elokuvaansa Over Your Dead Body. Elokuva on Hollywood-versiointi The Trip -nimisestä norjalaisen Tommy Wirkolan ohjaamasta trilleristä.
Elokuvan päärooleisessa nähdään Jason Segel, Samara Weaving, Timothy Olyphant ja Juliette Lewis.
Taccone vieraili kertomassa projektistaan Late Night with Seth Meyers -ohjelmassa. Hän kertoi tavanneessa Suomessa ensimmäisten viikkojen aikana ihmisiä, jotka olivat innoissaan hänen tapaamisestaan. Juurikin hänen nimensä takia.
Miehen mukaan hänelle haluttiin kertoa hänen nimensä merkitys.
– Nykyään Jorma tarkoittaa... miten sanoisin tämän. Todella, todella suurta penistä, hän kertaa kuulleensa.
Tacconen mukaan hänelle kuvailtiin tätä myös visuaalisesti. Taccone myös kertoi, ettei kukaan nimennyt Suomessa lastaan Jormaksi viime vuonna.
Taccone on saanut nimensä Jefferson Airplane -yhtyeen kitaristi Jorma Kaukosen mukaan.
Taccone on myös myös yksi The Lonely Island -komediaryhmän jäsenistä. Yhtyeen suurimpia hittejä ovat Dick in a Box, Jizz in My Pants, I'm on a Boat sekä I Just Had Sex