Liikenteessä on paljon autoja, joiden moottorilämmitin ei toimi. Asiaa tiedostamaton autonkäyttäjä laittaa siitä huolimatta kulkupelinsä yöksi johdon päähän siinä uskossa, että se lämpenisi.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten voi itse tarkastaa, toimiiko auton moottorilämmitin?

Vastaus: Kysymys on erittäin hyvä ja ajankohtainen, sillä auton esilämmittäminen Etelä-Suomessakin alkaa yöpakkasten myötä olla ajankohtaista. On tärkeää, että auton moottorilämmittimen, ajastinkellon ja mahdollisen lämmitystolpan toiminta tarkastetaan aika-ajoin.

Sisätilanlämmittimen hurina saa autoilijan herkästi kuvittelemaan, että myös moottorilämmitin toimisi moitteitta. Moni laittaakin auton uskollisesti piuhan päähän vielä vuosia sen jälkeen, kun lämmitin on sanonut sopimuksensa irti.

Auton lämpötolppien turvallisuus on taloyhtiön vastuulla. Juttu jatkuu videon alla.

0:30 Auton lämmitystolppien kunnossapitovastuu kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiöiden tulee tarvittaessa puuttua turvallisuusriskeihin.

Toiminnan testaaminen on varsin yksinkertaista

Mikäli autossa on lohko- tai letkulämmitin, voi lämmittimen toiminnan tarkastaa usein ihan vain kuuntelemalla. Kun lämmitysjohdon kytkee kiinni moottorin ollessa kylmä, pitäisi hetken kuluttua alkaa kuulua lämpenemisen aiheuttamaa naksunaa tai jopa kohinaa.

Mikäli kyseessä on säteilylämmitin, on paras tapa testata sen toiminta kokeilemalla öljyn lämpötilaa: Moottorin ollessa kylmä nostetaan öljytikku ylös ja kokeillaan sormella öljyn lämpötilaa. Sen jälkeen auton voi laittaa tunniksi johdon päähän, minkä jälkeen koe toistetaan. Jälkimmäisellä kerralla öljyn pitäisi olla selkeästi lämpimämpää kuin ennen lämmittämistä. Kuumalta öljy ei tässäkään vaiheessa tunnu, mutta lämpimämmältä kyllä.

Moottorinlämmittimen toiminnan voi pyytää testaamaan myös määräaikaishuollon yhteydessä, jos ei halua tai osaa tehdä sitä itse – normaaliin huolto-ohjelmaan lämmittimen testaus ei kuulu.

Myös lämmitystolpan ja ajastinkellon toiminta on syytä tarkastaa

Ajastimen toiminnan voi testata sähkölaitteella, jolla sähkön tulo pistorasiaan on helppo todeta. Jos sähköä ei tule, kannattaa syytä lähteä selvittämään tarkastamalla ajastinkellon asetukset, lämmitystolpassa oleva sulake sekä vikavirtasuoja. Vikavirtasuojan toiminta tulisi testata ainakin pari kertaa vuodessa testipainiketta painamalla, jolloin vikavirtasuojan pitäisi laueta.

Ajastinkellon kellonaika ja asetettu lämmitysaika on syytä tarkastaa joka kerta, kun lämmitysjohtoa kytketään tolppaan.

Myös lämmitystolpan luukun lukko kannattaa voidella säännöllisesti, jolloin se toimii todennäköisimmin moitteettomasti myös pakkasilla.

