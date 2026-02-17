Kaisa Juuson seuraaja valitaan huomenna.

Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittajat arvioivat, ketkä voivat olla vahvoilla perussuomalaisten ja kokoomuksen uusiksi ministereiksi.

Perussuomalaisten on tarkoitus valita uusi sosiaali- ja terveysministeri keskiviikkona. Nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ilmoitti viime viikolla eroavansa ja jäävänsä sairauslomalle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen on tarkoitus olla koolla keskiviikkona päättämässä ministeriehdokkaasta.

MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittajat pohtivat mahdollisia kärkinimiä tiistain Huomenta Suomen lähetyksessä.

Toimittaja Juha Kaija oli jo viime viikolla nostanut ministerikokemusta omaavan Wille Rydmanin nimen esiin Pöllöraadissa ja Rydmania pidetään yhä vahvana ehdokkaana.

– Ihan pelleiltähän me huomenna sitten näytetään, kun nyt ladotaan nimiä tiskiin ja sitten käy ilmi, että se on joku aivan muu. Wille Rydmania on paljon spekuloitu ja Jenna Simula pohjoisesta. Eikä Vilhelm Junnilakaan aivan mahdoton ole, toimittaja Alec Neihum pohti.

– Junnilla olisi kyllä provosoiva valinta perussuomalaisilta, kun hän joutui kohun jälkeen luopumaan ministeripaikasta alkukaudesta. Vedonlyöntimielessä Arja Juvosella olisi varmaan kertoimia, koska hän ei ole ilmeisesti puoluejohdon suurin suosikki, mutta hänellä on pitkä tausta näissä sote-kysymyksissä, mietti puolestaan toimittaja Ossi Rajala.

Nouseeko Partanen ministeriksi?

Myös kokoomus on valitsemassa uuden ministerin jossain vaiheessa, koska sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) saa lapsen kesällä ja jää äitiyslomalle.

Grahn-Laasonen aikoo palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa.

– Nouseva kokoomuslainen Karoliina Partanen, Neihum veikkaa Grahn-Laasosen sijaiseksi.

– Sanotaan sama. Partanen on jo kokoomuksen varapuheenjohtajistossa, Rajala toteaa.