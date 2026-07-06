Emeritusprofessori Kai Kristian Donner oli kuollessaan 74-vuotias.

Emeritusprofessori, näkötutkija ja eläintieteilijä Kai Kristian Donner on kuollut 24. toukokuuta 2026 Helsingissä, kertoo Helsingin Sanomat. Hän oli 74-vuotias.

HS:n mukaan Donner kärsi parantumattomasta ja kuluttavasta sairaudesta yli kahden vuosikymmenen ajan.

Lehden jutussa kerrotaan, että Donner perusti Helsingin yliopistossa kansainvälisesti tunnustetun laboratorion ja suomalaisen näkötutkimuksen kulmakiven. Hän tutki muun muassa näköpigmenttimolekyylien kemiaa, verkkokalvon toimintaa ja ihmisten näköhavaintoja.