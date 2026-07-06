. Jalkapallon suurmaan kisat loppuivat, kun taas Norja eteni historiansa ensimmäiseen MM-puolivälierään, jossa se kohtaa Englannin.
Manchester Cityä Valioliigassa seuratasolla edustava Haaland oli jo ennestään tunnettu maalintekijä, mutta isokokoisen ja nopean norjalaisen kurssi on kohonnut nyt pilviin, sillä MM-turnaus on merkitykseltään vielä aivan toista kokoluokkaa.
MM-kisojen maalipörssin kärkipaikkaa (7 osumaa) Lionel Messin ja Kylian Mbappen kanssa jakavasta Haalandista ja Norjan joukkueesta julkaistiin huimia arvioita kansainvälisessä mediassa Brasilia-voiton jälkeen. Norjalainen NRK on koostanut niistä parhaimmat.
– Maailma on sokissa, tanskalainen B.T. otsikoi.
– Viikingit tulivat ja valtasivat Amerikan. Kyborgi pyyhki Brasilian tieltään, espanjalainen Marca hehkuttaa.
– Haaland sokeerasi koko Brasilian. Norjalaista huumaa MM-kisoissa, saksalainen Bild julkaisi.