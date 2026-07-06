Haaland-huuma uudelle tasolle: "Kyborgi pyyhki Brasilian tieltään"

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2–1-voittoon Brasiliasta MM-neljännesvälierässä

. Jalkapallon suurmaan kisat loppuivat, kun taas Norja eteni historiansa ensimmäiseen MM-puolivälierään, jossa se kohtaa Englannin.

Manchester Cityä Valioliigassa seuratasolla edustava Haaland oli jo ennestään tunnettu maalintekijä, mutta isokokoisen ja nopean norjalaisen kurssi on kohonnut nyt pilviin, sillä MM-turnaus on merkitykseltään vielä aivan toista kokoluokkaa.

MM-kisojen maalipörssin kärkipaikkaa (7 osumaa) Lionel Messin ja Kylian Mbappen kanssa jakavasta Haalandista ja Norjan joukkueesta julkaistiin huimia arvioita kansainvälisessä mediassa Brasilia-voiton jälkeen. Norjalainen NRK on koostanut niistä parhaimmat.