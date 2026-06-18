Puolustusministeri Häkkänen kertoo Naton puolustusministerikokouksesta. Katso tiedotustilaisuus suorana 17.30.

Naton puolustusministerit kokoontuivat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkin Ankarassa.

Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistui puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) Hän pitää tiedotustilaisuuden kokouksen annista kello 17.30.

Häkkänen osallistui päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin.

Oletettavasti kokouksessa on puhuttu myös Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta aiesopimuksesta.

Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa.

Myös Yhdysvaltain puolustusministeri (sotaministeri) Pete Hegseth oli mukana kokouksessa Brysselissä.

Hän käytti tänään julkisen puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että USA aikoo tehdä kuuden kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa.

Hegseth syytti myös jälleen Yhdysvaltojen liittolaisia siitä, että ne eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin operaatiossa.

Naton edustajat ovat useaan otteeseen todennut, että Yhdysvaltojen sotatoimet Iranissa eivät kuulu Natolle.

Naton pääsihteeri Mark Rutte puolestaan sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.

Seuraa puolustusministeri Antti Häkkäsen tiedotustilaisuutta jutun alussa olevalta videolta.