Sängyn petaus on monelle ensimmäinen aamurutiini, mutta petivaatteiden kanssa kannattaa malttaa hetki.
Yön aikana sänkyyn kertyy kosteutta, joten peiton ja tyynyn on hyvä antaa tuulettua ennen petaamista etenkin kuuman tai hikisen kesäyön jälkeen.
Sängyn petaus on monelle ensimmäinen aamurutiini, mutta petivaatteiden kanssa kannattaa malttaa hetki.
Yön aikana sänkyyn kertyy kosteutta, joten peiton ja tyynyn on hyvä antaa tuulettua ennen petaamista etenkin kuuman tai hikisen kesäyön jälkeen.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
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