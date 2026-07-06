Sängyn petaus on monelle ensimmäinen aamurutiini, mutta petivaatteiden kanssa kannattaa malttaa hetki.

Yön aikana sänkyyn kertyy kosteutta, joten peiton ja tyynyn on hyvä antaa tuulettua ennen petaamista etenkin kuuman tai hikisen kesäyön jälkeen.

Katso videolta, miksi sänkyä ei kannata pedata heti herättyä.

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