– En voi paljastaa, miten suuria, mutta voimme sen ehkä myydäkin, Antti kertoo.

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– Olemme löytäneet myös pienempiä hippuja ja hienoa kultaa, hän jatkaa.

– Tuollaisesta hipusta voi tehdä esimerkiksi korun, eli sitä ei kannata sulattaa. Arvioisin, että koruarvo voisi olla vähintään kaksinkertainen, mutta tässä tapauksessa veikkaisin lähes kolminkertaista arvoa, Peronius sanoo.

Leppäsillä ja Aholalla on alueelle 10 vuoden lupa, joten kaivaukset siellä jatkuvat niin kauan kuin maata riittää. Sitten he siirtyvät viereiselle alueelle.

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Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki.

Petri Tyynmaa työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja videotoimittajana. Hän seuraa laajasti kotimaan ja ulkomaan uutisia sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Petriin voi olla yhteydessä juttuvinkkien ja lukijoiden videoiden osalta.