Inarin Palsinojalta löydettiin äskettäin lähes 50-grammainen kultahippu, josta kaivuukolmikko on jo saanut tarjouksia.
Kolme kokenutta kullankaivajaa Antti Leppänen, hänen tyttärensä Siru Leppänen ja avopuolisonsa Kirsi Ahola tekivät äskettäin merkittävän kultalöydön Inarin Palsinojalta.
Karstulalaiset kaivoivat esiin tämän kesän toistaiseksi suurimman kultahipun, joka painaa 48,2 grammaa. Kyseessä on suurin Lapista löydetty kultahippu sitten vuoden 2022.
Puolikuun muotoinen, Lunaksi nimetty löytö tehtiin aivan Palsin tien läheisyydestä 1980-luvun hakkuualueelta.
– Kaivoimme koneella kaukana ylhäällä, mistä hippu löytyi, Antti kertoo MTV Uutisille.
Kultahipulla on painoa lähes 50 grammaa.Lapin Kullankaivajain Liitto
Kolmikko oli kaivanut noin viikon päivät, kun kyseinen aarre osui haaviin. Siitä on jo tehty Antin mukaan kohtuullisen hyviä tarjouksia.
– En voi paljastaa, miten suuria, mutta voimme sen ehkä myydäkin, Antti kertoo.