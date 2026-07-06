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Bruno Guimaraes epäonnistui rangaistuspotkussa, mikä nosti kohun Brasiliassa.

Bruno Guimaraes epäonnistui rangaistuspotkussa, mikä nosti kohun Brasiliassa. 2026 Simon Stacpoole/Offside

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toisen jakson loppupuolen maalilla. Brasilialla oli ottelussa valtavasti paikkoja – myös hukattu rankkari – mutta tehottomuus ja Norjan sankarimaalivahti Örjan Nyland olivat jatkopaikan tiellä.

Keltapaidoille tarjoutui mahdollisuus huippustarttiin aikaisen rangaistuspotkun ansiosta, mutta Nyland torjui Bruno Guimaraesin yrityksen.

Ancelottin valinta pilkun ampujaksi aiheutti hämmennystä ja kritiikkiä, sillä Bruno Guimaraesilla on niistä vähänlaisesti kokemusta. Päävalmentajan mukaan taustalla oli tilastoanalyysi.

– Sen mukaan Neymar olisi ollut paras valinta ampujaksi, sitten Raphinha ja sitten Bruno. Valitsimme siis hänet, sillä koimme, että hän on paras ampuja kentällä olleista, Ancelotti perusteli.

Neymar tuli mukaan peliin vaihdosta toisella jaksolla, Raphinha ei lainkaan.

Jalkapallo on Brasiliassa tunnetusti intohimobisnestä, ja putoaminen neljännesvälierissä otettiin vastaan äärimmäisen raskaasti.

Reutersin jututtamat kansalaiset eivät antaneet paljoakaan arvoa joukkueen tai 67-vuotiaan Ancelottin työlle.

– Ancelottin taktiikka perustuu puolustukseen, hän ei panosta hyökkäykseen. Koko sukupolvemme on aina hyökännyt, tehnyt maaleja ja hallinnut palloa, mainostöitä tekevä Bruno Rangel totesi.