Carlo Ancelottin asema kyseenalaistettiin Brasiliassa | MTV Uutiset
Jalkapallon MM 2026
Potkupuheet heti käyntiin – tästä Brasilian ratkaisusta nousi kohu
Bruno Guimaraes epäonnistui rangaistuspotkussa, mikä nosti kohun Brasiliassa. 2026 Simon Stacpoole/Offside Julkaistu 18 minuuttia sitten
Brasilian päävalmentaja Carlo Ancelotti sysättiin puolustuskannalle, kun jalkapallon suurmaa putosi Norjan käsittelyssä MM-kisojen neljännesvälierissä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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toisen jakson loppupuolen maalilla. Brasilialla oli ottelussa valtavasti paikkoja – myös hukattu rankkari – mutta tehottomuus ja Norjan sankarimaalivahti Örjan Nyland olivat jatkopaikan tiellä.
Keltapaidoille tarjoutui mahdollisuus huippustarttiin aikaisen rangaistuspotkun ansiosta, mutta Nyland torjui Bruno Guimaraesin yrityksen.
Ancelottin valinta pilkun ampujaksi aiheutti hämmennystä ja kritiikkiä, sillä Bruno Guimaraesilla on niistä vähänlaisesti kokemusta. Päävalmentajan mukaan taustalla oli tilastoanalyysi.
– Sen mukaan Neymar olisi ollut paras valinta ampujaksi, sitten Raphinha ja sitten Bruno. Valitsimme siis hänet, sillä koimme, että hän on paras ampuja kentällä olleista, Ancelotti perusteli.
Neymar tuli mukaan peliin vaihdosta toisella jaksolla, Raphinha ei lainkaan.
Jalkapallo on Brasiliassa tunnetusti intohimobisnestä, ja putoaminen neljännesvälierissä otettiin vastaan äärimmäisen raskaasti.
Reutersin jututtamat kansalaiset eivät antaneet paljoakaan arvoa joukkueen tai 67-vuotiaan Ancelottin työlle.
– Ottelu oli äärimmäinen pettymys alusta loppuun, Patricia Ramalho, yksi tuhansista Copacabanalle tulleista faneista, totesi.
– Ancelottin taktiikka perustuu puolustukseen, hän ei panosta hyökkäykseen. Koko sukupolvemme on aina hyökännyt, tehnyt maaleja ja hallinnut palloa, mainostöitä tekevä Bruno Rangel totesi.
– Meidän on annettava potkut Ancelottille, Rangel jatkoi.
Myös brittimedia BBC pohtii analyysissään sitä, onko Ancelotti oikea henkilö johtamaan Brasilian maajoukkueen muutosta. Italialaisella on taskussaan pitkä sopimus.
– Ancelotti on kerännyt titteleitä ympäri Eurooppaa. Mutta ei Brasilian kanssa. Ei tällä kertaa. Tuleeko toista kertaa? BBC kysyy.
Ancelottin mukaan maajoukkue tarvitsee uusia kykyjä, erityisesti keskikentälle.
– Mielestämme teimme hyvää työtä, mutta tällaista jalkapallo on. Joskus on maistettava tappiota, kokenut luotsi summasi.
Kuuden MM-turnauksen putki ilman mestaruutta on Brasilian MM-historian pisin.
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Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.