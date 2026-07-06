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Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.
Harry Kanen haastatteluvideo viraaliksi | MTV Uutiset