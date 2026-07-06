Hukkumiskuolema tapahtuu yleisimmin uinnin yhteydessä ja noin puolessa tapauksista humalassa.
Suomessa hukkui tapaturmaisesti 121 ihmistä vuonna 2024.
Yleisin kuolemaan johtanut hukkuminen tapahtui uinnin yhteydessä, eli virallisemmin luonnonvesistöissä oleskellessa. 47 ihmistä kuoli tällä tavalla.
37 ihmistä kuoli hukkumalla pudottuaan luonnonvesiin.
Yleisiä olivat myös veneilyn yhteydessä tapahtuneet hukkumiset. Vesikuljetusaluksiin liittyneitä hukkumisia oli yhteensä 28.
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.
Hukkumisten eri syyt selviävät Tilastokeskuksen kuolemansyytilasosta.
Keskimäärin noin neljä viidestä tapaturmaisesti hukkuvasta on miehiä.
Alkoholilla on osuutta asiaan noin puolessa tapaturmaisista hukkumisista, kerrotaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) sivuilla.
Lue myös: Ministeri MTV:lle: Pelastusliivit pakollisiksi ehkä jo ensi kesänä
Määrä selvässä laskussa
Hukkumisissa on vuosittaista vaihtelua, mutta isossa kuvassa hukkumisten määrä on laskussa.
Tilastokeskuksen vuoteen 1998 yltävän kuolemansyytilaston synkin vuosi oli 1999, jolloin tapaturmaisia hukkumiskuolemia tapahtui 251. Niistä uinnin yhteydessä tapahtuneita hukkumisia oli 82.