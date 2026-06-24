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Saisiko Suomi USA:lta apua puolustautumiseen? | MTV Uutiset



Puolustaisiko USA Suomea tosipaikan tullen? "Suomi on paremmissa kirjoissa kuin muut" 12:59 Tutkija: Jos Suomi pyytäisi USA:lta apua puolustautumiseen, tätä voisi odottaa Julkaistu 24.06.2026 06:00 Piia Turunen Tarpeen vaatiessa Yhdysvallat olisi todennäköisesti myötämielisempi puolustamaan Suomea kuin joitakin muita Euroopan maita, arvioi tutkija SuomiAreenassa. Kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa on muuttunut Donald Trumpin toisella presidenttikaudella entistä ennakoimattomammaksi. Näin toteaa tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista. – Siinä ei ole mitään yllättävää, että hän [Trump] ei koe, että vaikka eurooppalaiset liittolaiset olisivat Yhdysvalloille voimavara. Hän on pitänyt paljon esillä sitä, että hänen mielestään Yhdysvallat tuottaa turvallisuutta ja saa siitä hyvin vähän vastineeksi, Lindén sanoi tiistaiaamuna SuomiAreenassa Porissa. Lindénin mukaan Trump ei kuitenkaan kohtele Eurooppaa yhtenä kokonaisuutena. – Hän miettii jokaista maata erillisenä yksilönä, ja Suomi on siinä monella tavalla paremmissa kirjoissa kuin jotkut muut Euroopan maat. Lindén sanoo, että Suomi on Trumpin silmissä hyvä liittolainen. – Me käytämme rahaa omaan puolustukseemme, ja meillä on pitkäaikainen ajatus siitä, että meidän pitää pystyä puolustamaan omaa maatamme, Lindén sanoo. – Haluaisin ajatella, että jos nyt sitten Yhdysvaltojen pitäisi päättää, että puolustetaanko Euroopassa jotakin maata, niin jos se avunpyytäjä olisi Suomi, niin Trumpin hallinto voisi olla myötämielisempi sille avunpyynnölle kuin jos se olisi joku sellainen maa, joka Yhdysvaltojen silmissä on tällainen pitkäaikainen vapaamatkustaja, joka ei ole panostanut omaan puolustukseen itse, vaan joka on täysin laskenut sen vain Yhdysvaltojen varaan, Lindén miettii. Lue lisää:

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Vaalit voivat tuoda isoja muutoksia

Keskusteluun osallistunut dosentti Markku Ruotsila Helsingin yliopistolta sanoo, että Yhdysvaltain America First -politiikan mukaiset painostuskeinot Natossa ja EU:ssa eivät edusta vain Trumpin mielijohdetta, vaan ajatus eurooppalaisten epäluotettavuudesta liittolaisina alkoi levitä Yhdysvalloissa jo 2000-luvun alussa. Tämä näkyy erityisesti republikaanipuolueessa, mutta laajemminkin.

– Trumpissa ei ole mitään arvaamatonta, vaan hän on täysin arvattavissa, jos tuntee hänen hyvin pitkän uransa ja mitä hän on 70-luvulta lähtien sanonut, Ruotsila huomautti.

Joka tapauksessa muutos Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on Lindénin mukaan aito.

– Siellä [Yhdysvalloissa) oli maailmansodan ja Trumpin ensimmäisen kauden välissä jonkinlainen puoluerajat ylittävä, yhteinen näkemys ulkopolitiikan isosta kuvasta – jolloin se, kumpi puolue voitti mitkäkin vaalit, ei muuttanut niitä peruspilareita, joiden varaan Eurooppa rakensi omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa, Lindén selittää.

Nyt yhdysvaltalaiset äänestäjät ovat Lindénin mukaan kyllästyneet vanhaan ja haluavat jotain muuta. Siitä, mitä se muu tästä eteenpäin on, ei toistaiseksi ole syntynyt selkeää, kummatkin puolueet yhdistävää näkemystä.

– Esimerkiksi vaalien yhteydessä voi tulla paljon isompia liikkeitä aina sen mukaan, kumpi puolue hallitsee maata, Lindén selittää.

Ukraina Trumpille jo kaukaisempi?

Lindén sanoo, että Yhdysvalloissa käydään nyt maan sisäistä kamppailua vallasta presidentti-instituution ja kongressin välillä.

– Kun puhutaan siitä, että hyökkääkö Yhdysvallat jonnekin tai valtion rahojen käytöstä, niin kongressilla on perustuslain mukaan siinä hyvin keskeinen rooli. Sitä roolia Trump nyt haastaa, Lindén sanoo viitaten Venezuelaan ja Iraniin.

Jos Iranin tilanne saadaan jotenkin pois Trumpin pöydältä, presidentin katse kääntynee seuraavaksi Kuubaan, arvioi Lindén.

– Se on siinä heidän takapihallaan ja läheisempi [kuin Ukraina] heille monella tavalla. On pitkäaikainen piikki Yhdysvaltojen lihassa, että kommunistinen diktatuuri on siinä niin lähellä heidän maataan, Lindén selittää.

Ukraina vaikuttaa näyttäytyvän Trumpin silmissä kaukaisemmalta ja enemmän paikalliselta konfliktilta.

– Hän varmaan toivoi, että olisi Putinin kanssa saanut omilla henkilösuhteillaan aikaan nopeasti jonkinlaista näyttävää voittoa, mutta kun se ei mennytkään niin siinä alussa, niin epäilen, että hän ei välttämättä halua sekaantua siihen enää ollenkaan, Lindén sanoo.

Mikä on tällä hetkellä Yhdysvaltain tahtotila Grönlannin suhteen? Entä miten Yhdysvaltain poukkoilevan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa voi elää? Katso koko lähetys jutun alusta videolta.

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