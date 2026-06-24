Tarpeen vaatiessa Yhdysvallat olisi todennäköisesti myötämielisempi puolustamaan Suomea kuin joitakin muita Euroopan maita, arvioi tutkija SuomiAreenassa.
Kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa on muuttunut Donald Trumpin toisella presidenttikaudella entistä ennakoimattomammaksi. Näin toteaa tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista.
– Siinä ei ole mitään yllättävää, että hän [Trump] ei koe, että vaikka eurooppalaiset liittolaiset olisivat Yhdysvalloille voimavara. Hän on pitänyt paljon esillä sitä, että hänen mielestään Yhdysvallat tuottaa turvallisuutta ja saa siitä hyvin vähän vastineeksi, Lindén sanoi tiistaiaamuna SuomiAreenassa Porissa.
Lindénin mukaan Trump ei kuitenkaan kohtele Eurooppaa yhtenä kokonaisuutena.
– Hän miettii jokaista maata erillisenä yksilönä, ja Suomi on siinä monella tavalla paremmissa kirjoissa kuin jotkut muut Euroopan maat.
Lindén sanoo, että Suomi on Trumpin silmissä hyvä liittolainen.
– Me käytämme rahaa omaan puolustukseemme, ja meillä on pitkäaikainen ajatus siitä, että meidän pitää pystyä puolustamaan omaa maatamme, Lindén sanoo.
– Haluaisin ajatella, että jos nyt sitten Yhdysvaltojen pitäisi päättää, että puolustetaanko Euroopassa jotakin maata, niin jos se avunpyytäjä olisi Suomi, niin Trumpin hallinto voisi olla myötämielisempi sille avunpyynnölle kuin jos se olisi joku sellainen maa, joka Yhdysvaltojen silmissä on tällainen pitkäaikainen vapaamatkustaja, joka ei ole panostanut omaan puolustukseen itse, vaan joka on täysin laskenut sen vain Yhdysvaltojen varaan, Lindén miettii.