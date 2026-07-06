Kiina ei ole pehmoinen panda, vaan tahtoessaan toisinajattelijoiden suut tukkiva väkivaltainen tiikeri, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala

Kiina ei puhu, jos se ei halua.

Sunnuntaina Wang Ji vieraili ensimmäisenä kiinalaisena ulkoministerinä Suomessa kahteenkymmeneen vuoteen.

20 vuotta voi olla kansainvälisessä valtapolitiikassa pitkä aika. Nyt se on sitä ollut.

Kiina oli jo 2000-luvun alussa mahtitekijä, mutta maan mahtavuudesta puhuessa oli tapana käyttää etuliitettä nouseva.

Kiina oli nouseva mahti. Nyt tuota etuliitettä ei tarvita. Kiina on mahti.

Suomalaismedialle Wang ei sunnuntaina lausunut sanaakaan. Samaa linjaa noudatti myös presidentti Alexander Stubb, jonka luona Wang vieraili Kultarannassa.

Ainoa mikrofonien eteen marssinut diplomaatti oli ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Ulkoministeri Valtonen sunnuntaina kommentoimassa Kiinan ulkoministerin vierailua. Presidentti Stubb ja Kiinan Wang eivät toimittajille puhuneet.MTV Uutiset / Jouko Luhtala