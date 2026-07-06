Salattujen elämien kevätkausi päättyi dramaattisissa tunnelmissa. Tekijät kertovat, mitä kulisseissa oikein tapahtui.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tuli päätökseensä perjantaina 3.7. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Jakson nimi on Tähän loppuu kaikki.
Jaksossa Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin Aaron luo. Hän kertoo Aarolle tarvitsevansa mahdollisuuden kostoon. Aki löytää Henrikin, mutta tulee Aaron yllättämäksi. Paikan päälle saapuu myös Linda.
Myös Linda saapuu paikalle teollisuushalliin.
Pian ase laukeaa ja Aaro lyhistyy maahan. Juuri julkaistulla making of -videolla tekijät kertovat tapahtumista kulissien takana.
Dokumentissa ääneen pääsevät Monika Lindeman, Sami Uotila, ohjaaja Jonni Kullas sekä Aaroa näyttelevä Teemu Lehtilä.