Asiantuntijan mukaan Euroopan kannalta on tärkeää, kuinka Yhdysvallat priorisoi asetoimituksiaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki kertoi odottavansa edelleen tietoa siitä, mitä Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelemassa alustavassa sopimuksessa tarkalleen lukee.

Hänestä konkreettinen seuraava askel olisi se, että osapuolet jatkavat keskusteluja ja neuvotteluja.

Esimerkiksi Iranin ydinaseohjelman kohdalla puhutaan Linnainmäen mukaan kahdesta kysymyksestä. Ensimmäinen koskee olemassa olevan rikastetun uraanin siirtämistä Iranin ulkopuolelle.

Toinen on laajempi sopu siitä, millaiseen aikatauluun Iran sitoutuu sen suhteen, ettei se kehitä omaa ydinasetta eikä rikasta uraania.

– Trumpin haaste on se, että sisäpoliittisesti hänen on vaikea välttää rinnastusta Obaman aikoinaan sopimaan Iran-sopimukseen, jota Trump aikoinaan näkyvästi vastusti, Linnainmäki sanoo.

Mielenkiintoista on myös seurata, miten Persianlahden maat saadaan sitoutettua tähän sopimukseen.

Intressejä on niin Iranin välittömillä naapureilla, Yhdysvaltojen alueella olevilla liittolaisvaltioilla kuin myös Israelilla.

– Israel on tietysti myös tärkeässä roolissa, ei vähintään Libanonin tilanteen vuoksi, tutkija kuvailee.

Pedataan kesän muita huippukokouksia

Presidentti Trump on paraikaa Ranskassa G7-maiden kokouksessa. Linnanmäen mukaan presidentti esiintyi eilen hyväntuulisena.

– Hänen päivittäisillä mielenlaaduillaan on merkitystä sen suhteen, mistä asetelmasta lähdetään näihin päivän keskusteluihin. Nyt hän haluaa tietysti näyttää, miten hienon sopimuksen hän on saanut aikaiseksi, Linnainmäki sanoo.