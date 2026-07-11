Viime vuosi oli poikkeuksellisen synkkä uimiseen liittyvissä onnettomuuksissa.
Alkuvuodesta loppuunmyyty elokuvanäytös aiheutti poikkeuksellisen vaaratilanteen elokuvateatterin aulassa Helsingissä. Finnkinon mukaan onnettomuustilanne tapahtui, sillä aula ruuhkaantui, kun asiakkaat saapuivat samanaikaisesti elokuviin.
Väentungos aiheutti myös ruuhkautumista liukuportaissa, ja osa asiakkaista loukkaantui lievästi. Liukuportaissa ei ollut teknistä toimintahäiriötä, mutta ne pysähtyivät, kun hätäpysäytyspainiketta painettiin.
Finnkinon mukaan vastaavat tilanteet ovat erittäin harvinaisia, ja yritys kertoo parantaneensa toimiansa tapahtuneen jälkeen.
Tapaus on yksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitetuista kulutuspalveluiden onnettomuuksista.
MTV selvitti viime vuoden ja tämän kuluvan vuoden Tukesille ilmoitetut onnettomuudet.
Uiminen korostuu
Suomalaisten vapaa-ajan onnettomuudet liittyvät Tukesin tilastojen mukaan vahvasti uimiseen.
Viime vuosi oli vesillä synkkä. Tukesin tilastojen mukaan uimiseen ja vesiturvallisuuteen liittyen tehtiin 25 ilmoitusta. Onnettomuudet tapahtuivat sekä uimahalleissa että rannoilla.
Tukes valvoo kulutuspalveluiden turvallisuutta. Kulutuspalveluihin kuuluu esimerkiksi liikunta-, luonto-, elämys-, ja tapahtumapalvelut.
Viime kesä oli erityisen synkkä uimarannoilla. Kuolemantapauksia sattui useita, esimerkiksi Kalajoella, Yyterissä, Lahdessa, Espoossa, Hyrynsalmella, Kotkassa ja Tampereella.
Tapauksista paljon huomiota sai Kalajoen tapaus, jossa kolmea nuorta hukkunutta etsittiin usean päivän ajan.