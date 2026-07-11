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Näin suomalaiset loukkaantuvat vapaa-ajalla | MTV Uutiset



MTV selvitti: Näin suomalaiset loukkaantuvat vapaa-ajalla – yksi harrastus nousi selvästi vaarallisimmaksi Suomalaisten vapaa-ajan onnettomuudet liittyvät Tukesin tilastojen mukaan vahvasti uimiseen. Julkaistu 35 minuuttia sitten Katariina Taleva Viime vuosi oli poikkeuksellisen synkkä uimiseen liittyvissä onnettomuuksissa. Alkuvuodesta loppuunmyyty elokuvanäytös aiheutti poikkeuksellisen vaaratilanteen elokuvateatterin aulassa Helsingissä. Finnkinon mukaan onnettomuustilanne tapahtui, sillä aula ruuhkaantui, kun asiakkaat saapuivat samanaikaisesti elokuviin. Väentungos aiheutti myös ruuhkautumista liukuportaissa, ja osa asiakkaista loukkaantui lievästi. Liukuportaissa ei ollut teknistä toimintahäiriötä, mutta ne pysähtyivät, kun hätäpysäytyspainiketta painettiin. Finnkinon mukaan vastaavat tilanteet ovat erittäin harvinaisia, ja yritys kertoo parantaneensa toimiansa tapahtuneen jälkeen. Tapaus on yksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitetuista kulutuspalveluiden onnettomuuksista. MTV selvitti viime vuoden ja tämän kuluvan vuoden Tukesille ilmoitetut onnettomuudet. Uiminen korostuu Suomalaisten vapaa-ajan onnettomuudet liittyvät Tukesin tilastojen mukaan vahvasti uimiseen. Viime vuosi oli vesillä synkkä. Tukesin tilastojen mukaan uimiseen ja vesiturvallisuuteen liittyen tehtiin 25 ilmoitusta. Onnettomuudet tapahtuivat sekä uimahalleissa että rannoilla. Tukes valvoo kulutuspalveluiden turvallisuutta. Kulutuspalveluihin kuuluu esimerkiksi liikunta-, luonto-, elämys-, ja tapahtumapalvelut. Viime kesä oli erityisen synkkä uimarannoilla. Kuolemantapauksia sattui useita, esimerkiksi Kalajoella, Yyterissä, Lahdessa, Espoossa, Hyrynsalmella, Kotkassa ja Tampereella. Tapauksista paljon huomiota sai Kalajoen tapaus, jossa kolmea nuorta hukkunutta etsittiin usean päivän ajan. Lue myös: Kalajoen hukkumiset: Virhe tehtiin jo ensimmäisellä minuutilla

Kommentti: Opettakaa lapsenne uimaan – aikuisena se on ihan helvetin vaikeaa

Viime vuonna Kalajoella hukkui kolme nuorta samaan aikaan.All Over Press

Myös vakavia loukkaantumisia sattui, kun hukkumassa olleita elvytettiin. Esimerkiksi Laaksolahden uimarannalla Espoossa elvytettiin hukkumassa ollut pieni lapsi, joka oli laiturin päädyssä vajonnut veteen.

Vakava loukkaantuminen viittaa pysyviin, vaikeahoitoisiin tai hengenvaarallisiin vammoihin. Koosteessa on mukana tapaturmaiset kuolemantapaukset.

Tukes selvitti uintionnettomuuksia vielä tarkemmin vuoden 2025 osalta.

Tukesin omien tietojen, kaupunkeihin kohdistetun kyselyn sekä pelastuslaitosten tietojen perusteella vuoden 2025 kesällä (kesä– elokuu) uimarannoilla tapahtui yhteensä 66 tapausta, joista 13 oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Lähes kaikki kuolemantapaukset sattuivat uimarannoilla, joissa ei ollut rantavalvontaa.

Tänä vuonna kesäkuun 25. päivään mennessä Tukesille on ilmoitettu yhdeksän uintiin tai vesiturvallisuuteen liittyvää onnettomuutta, joista yksikään ei ole johtanut kuolemaan. Tapaukset ovat tapahtuneet uimahallissa, ja uinninvalvoja on onnistunut elvyttämään onnettomuuden uhrin.

Suomen Hengenpelastusliiton mukaan kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, ja viranomaisten tietoon on tullut yli 30 vaaratilannetta. Tammi–kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä.

Moottorikelkkasafarilla olleet vajosivat jään läpi

Tämän vuoden tilastoissa korostuvat myös moottorikelkkailuun liittyvät onnettomuudet.

Alkuvuonna tapahtui 12 moottorikelkkasafareihin tai kelkan vuokraukseen liittyvää vakavaa loukkaantumista.

Yhdessä tapauksessa moottorikelkkasafarilla ollut kuuden hengen ryhmä putosi kelkkojen kanssa jään läpi, heistä neljä sulaan veteen. Inarissa tapahtuneen kelkkailuonnettomuuden osalliset saivat lieviä vammoja.

Moottorikelkkasafarilla sattui useita vakavia loukkaantumisia. Kuvituskuva.All Over Press

Muut tapaukset ovat tilanteita, joissa asiakas on menettänyt kelkan hallinnan ja esimerkiksi kaatunut rinteessä.

Kittilässä tapahtui vakava loukkaantuminen, kun kaksi kelkkaa törmäsi moottorikelkkasafarilla. Toinen kelkka kaatui, ja sen kuljettaja jäi kelkan alle ja loukkaantui.

Myös koiravaljakkosafareilla on sattunut onnettomuuksia tänä vuonna. Yhdessä tapauksessa koiravaljakko ylitti tien ja osui siellä ajaneeseen autoon.

Kuntosalilaite hajosi, pöydällä tanssinut loukkaantui

Muissa urheilu- ja tapahtumapalveluissa tapahtui yksittäisiä loukkaantumisia.

Välineen taljan katkeaminen kuntosalilla lennätti kuntoilijan kasvoilleen lattialle.Shutterstock

Tukesin tilastoihin on merkitty esimerkiksi tapaus, jossa asiakas tanssi tamperelaisen baarin pöydällä, putosi ja loukkaantui.

Myös SM-liigan jääkiekko-ottelusta on kirjattu yksi vakava loukkaantuminen tälle vuodelle. Tukesin tapahtumankuvauksen mukaan kiekko lensi katsomoon ja osui katsojaa päähän.

Loukkaantumisia tapahtui myös kuntosalilla ja sisäkiipeilyareenalla. Kuntosalilla välineen talja katkesi kesken harjoittelun ja kesken liikkeen. Välineellä harjoitellut asiakas lensi kasvoilleen lattialle ja loukkaantui.

Kiipeilemässä ollut asiakas taas putosi useiden metrien korkeudesta sisäkiipeilyseinällä ja loukkaantui.

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